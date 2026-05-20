Un nou port la Atlantic, de 10.000 de ha, va reconfigura harta comerțului global. În spatele proiectului e cel mai bogat om din Africa

1 minut de citit Publicat la 23:39 20 Mai 2026 Modificat la 23:39 20 Mai 2026

Un nou port se va construi în Nigeria, în zona de liber schimb Olokola, iar în spatele proiectului e cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote. FOTO: Getty Images

Un nou port se va construi în Nigeria, în zona de liber schimb Olokola, iar în spatele proiectului e cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote, care deține Dangote Industries Limited. Noul port ar urma să iabă o suprafață de peste 10.000 de hectare de-a lungul coastei atlantice și ar putea deveni un punct important pentru comerțul internațional.

Compania spune că proiectul face parte din strategia Vision 2030, prin care Dangote vrea să devină un grup industrial competitiv la nivel global. În același timp, investiția ar urma să consolideze rolul Nigeriei în comerțul african și în lanțurile de aprovizionare, scrie Insider Africa.

Proiectul vine într-un moment în care Nigeria încearcă să reducă presiunea asupra porturilor aglomerate din Lagos, precum Apapa și Tin Can Island. Acestea gestionează cea mai mare parte a traficului de marfă al țării, dar se confruntă cu blocaje, costuri logistice mari și infrastructură insuficientă.

Portul de la Olokola ar urma să completeze și alte investiții majore ale grupului Dangote, inclusiv rafinăria și complexul petrochimic de 20 de miliarde de dolari din Lagos. Acestea au schimbat deja piața combustibililor în Nigeria și în unele zone din Africa de Vest.

O delegație Dangote Industries, condusă de căpitanul Jamil Abubakar, directorul pentru infrastructură și logistică, a vizitat comunitățile din statele Ogun și Ondo pentru primele consultări legate de proiect. El a adăugat că portul va aduce beneficii directe comunităților locale, prin locuri de muncă, activități economice și dezvoltare pe termen lung în statele Ogun și Ondo.

Compania spune că noul port va sprijini exporturile de îngrășăminte, produse petrochimice și produse petroliere rafinate. De asemenea, ar putea ajuta Nigeria să se pregătească pentru viitoare exporturi de gaz natural lichefiat.

Portul va fi proiectat și pentru importul de echipamente industriale grele, necesare proiectelor din producție și energie.

Investiția readuce în atenție planurile mai vechi de dezvoltare industrială în zona Olokola. Regiunea a atras interesul investitorilor în ultimii zece ani, datorită poziției sale strategice pe coasta Nigeriei, aproape de un important coridor comercial.

Extinderea Dangote în infrastructura maritimă se înscrie într-o tendință mai largă în Africa. Tot mai multe guverne și companii private investesc în porturi și logistică pentru a profita de Zona Continentală Africană de Liber Schimb, care urmărește creșterea comerțului între țările africane.

Analiștii spun că porturi mai bune ar putea ajuta Nigeria să reducă prețul exporturilor, să dezvolte comerțul non-petrolier și să devină un centru important de producție și distribuție pentru Africa de Vest.