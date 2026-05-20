UE începe ruperea de dependența de China. Wolframul și alte pământuri rare esențiale vor fi stocate în comun la Rotterdam

1 minut de citit Publicat la 23:36 20 Mai 2026 Modificat la 23:36 20 Mai 2026

Wolframul este un material esențial pentru numerose dispozitive - de la becuri până la smartphone-uri și avioane. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Uniunea Europeană a inclus wolframul, pământurile rare și galiul pe lista scurtă pentru primul său stoc comun de minerale critice, menit să reducă dependența de China, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu subiectul.

UE poartă, de asemenea, discuții cu autoritățile unor porturi importante, inclusiv Rotterdam, din Țările de Jos, cel mai mare din regiune, pentru depozitarea mineralelor, au declarat pentru Reuters una dintre cele trei surse și o a patra sursă.

Măsura reprezintă unul dintre cei mai concreți pași făcuți de blocul european pentru a-și proteja economia de dominația Chinei în producția de minerale critice — esențiale pentru apărare, semiconductori și tranziția energetică — și folosite adesea ca pârghie în disputele comerciale cu Occidentul.

Aliații occidentali, inclusiv Statele Unite, se grăbesc să-și construiască propriile stocuri după ce restricțiile la export impuse de China au provocat unde de șoc în economia globală. Două dintre surse au spus că magneziul va fi pe lista de priorități, în timp ce una a spus că germaniul și grafitul ar urma să intre în componența finală a listei.

Cele mai multe dintre mineralele luate în calcul, cu excepția magneziului, apar pe lista NATO a celor 12 elemente considerate critice pentru industria de apărare.

Dincolo de echipamentele militare, aceste metale sunt esențiale pentru producția de avioane, mașini, semiconductori din dispozitive precum smartphone-urile și infrastructura de energie regenerabilă, inclusiv turbinele eoliene.

Comisia Europeană a anunțat inițiativa privind stocurile în decembrie. Zece țări ale UE sunt implicate în procesul de planificare, în grupuri de lucru conduse de Italia, Franța și Germania.

Franța a făcut din diversificarea aprovizionării cu minerale critice o prioritate a președinției sale a G7, iar blocul poartă, în paralel, discuții pentru înființarea unui secretariat permanent, astfel încât activitatea să continue dincolo de președințiile rotative.