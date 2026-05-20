Valerie a trimis 120 de CV-uri și n-a primit nicio ofertă. Situație critică în Germania unde există deja peste 3 milioane de șomeri

Publicat la 23:39 20 Mai 2026

Germania, considerată mult timp una dintre cele mai puternice piețe ale muncii din zona euro, se confruntă acum cu o creștere importantă a șomajului. Numărul persoanelor fără loc de muncă a depășit 3 milioane pentru prima dată în ultimii 15 ani, scrie Financial Times.

Valerie, o tânără de 25 de ani din Saxonia Inferioară, credea că este bine pregătită pentru o carieră în mediul de afaceri german. Are o calificare în comunicare de marketing și o diplomă în management internațional. Totuși, după ce a trimis peste 120 de CV-uri din noiembrie, a fost chemată doar la trei interviuri și nu a primit nicio ofertă. Nici internshipul pe care îl face la una dintre marile firme de contabilitate Big Four nu se va transforma într-un loc de muncă permanent.

„Încep să am anxietăți legate de viitor”, a spus ea. „Ni s-a spus mereu că piața muncii este favorabilă angajaților, din cauza lipsei de angajați calificați și a schimbărilor demografice.”

Situația lui Valerie arată o schimbare mai amplă pe piața muncii din Germania. Timp de aproape 20 de ani, țara a avut una dintre cele mai solide piețe ale muncii din zona euro. Cererea mare pentru mașini și utilaje germane, mai ales din China și alte piețe externe, a susținut industria. În același timp, mulți lucrători calificați din alte state ale Uniunii Europene s-au mutat în Germania.

Reformele controversate de la începutul anilor 2000, care au urmărit să îi readucă mai repede pe oameni în câmpul muncii, au dus la creșterea numărului de angajați. Ani la rând, economiștii au avertizat că îmbătrânirea populației va provoca o lipsă cronică de forță de muncă, în timp ce numărul locurilor de muncă continua să crească.

Cea mai mare economie a Europei riscă să intre într-o „spirală descendentă”

După mai mulți ani de stagnare economică și declin industrial, problemele economiei se văd tot mai clar și pe piața muncii. Concurența tot mai puternică din China este una dintre cauze.

„Deceniul de aur dintre 2009 și 2019, marcat de crearea multor locuri de muncă și de scăderea șomajului, s-a încheiat”, a spus Holger Schäfer, expert în piața muncii la Institutul Economic German.

În timp ce șomajul din zona euro a scăzut la un minim istoric de 6,1% la începutul acestui an, în Germania numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut în 42 dintre ultimele 48 de luni. În aprilie, numărul șomerilor a trecut de 3 milioane, un prag sensibil politic, pentru prima dată în 15 ani, potrivit datelor ajustate sezonier.

Bernd Fitzenberger, directorul Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă, avertizează că cea mai mare economie a Europei riscă să intre într-o „spirală descendentă”. Creșterea șomajului pune presiune tot mai mare pe sistemul de protecție socială, pe care Germania îl susține deja cu dificultate.

Cheltuielile Germaniei pentru protecție socială, ca procent din PIB, sunt la niveluri record

Cancelarul Friedrich Merz le-a spus anul trecut membrilor partidului său, Uniunea Creștin-Democrată, că „statul social, așa cum îl știm astăzi, nu mai poate fi finanțat de economia noastră”. Depășirea pragului de 3 milioane de șomeri poate provoca noi tensiuni politice, într-un moment în care sondajele arată că peste o treime dintre alegătorii germani susțin partide populiste de dreapta și de stânga.

Merz a recunoscut problema și a spus că creșterea șomajului este „dovada” că Germania are nevoie de reforme economice, de simplificarea procedurilor de aprobare și de multe alte schimbări.

Cancelarul încearcă să relanseze economia prin investiții mari în infrastructură și apărare, finanțate prin împrumuturi. Totuși, efectele războiului din Iran asupra piețelor energetice și asupra lanțurilor de aprovizionare reduc speranțele unei reveniri economice puternice.

După revenirea de după criza provocată de pandemia de Covid-19, PIB-ul Germaniei a crescut foarte puțin peste nivelul de dinaintea pandemiei. Carsten Brzeski, șeful global de macroeconomie al ING, spune că, după criza financiară globală, „piața puternică a muncii a fost liantul care a ținut economia laolaltă”.

Acum însă, spune Brzeski, problemele economice încep să se vadă tot mai mult în piața muncii. Din cauza scumpirii energiei după războiul din Iran, speranțele unei reveniri economice în acest an sunt mai mici. El estimează că numărul șomerilor ar putea crește cu până la 300.000 în acest an. Chiar și așa, nivelul ar rămâne sub recordul postbelic de 5 milioane de șomeri, atins la începutul anului 2005, dar ar fi cel mai ridicat de la criza financiară globală.

Producătorii auto germani, companiile de inginerie și firmele din industria chimică reduc locuri de muncă de mai mulți ani. Cauzele sunt costurile ridicate cu energia și forța de muncă, dar și concurența tot mai puternică din partea firmelor chineze.

Războiul comercial al președintelui Donald Trump a redus cererea din Statele Unite pentru produse germane, inclusiv mașini și produse farmaceutice. Până de curând, creșterea numărului de angajați din sectorul public a compensat pierderile din sectorul privat, a spus Holger Schäfer.

Din a doua jumătate a anului 2025, situația s-a schimbat. Volkswagen va elimina 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, iar Bosch vrea să taie 22.000 de posturi până la aceeași dată. Asociația Germană a Industriei Auto a avertizat că, până în 2035, ar putea dispărea 225.000 de locuri de muncă, cu 35.000 mai multe decât se estima anterior.

„Șansele de a găsi un nou loc de muncă au scăzut puternic”

Pentru că legislația muncii din Germania face concedierile costisitoare, multe companii încearcă să evite disponibilizările în masă. În schimb, ele apelează la plecări voluntare, reduc angajările și încurajează pensionarea anticipată.

Rezultatul este că angajările „aproape s-au blocat”, spune Fitzenberger. „Șansele de a găsi un nou loc de muncă au scăzut puternic, până la niveluri văzute ultima dată în timpul pandemiei”, a explicat el. Șomerii rămân fără loc de muncă mai mult timp, iar unii renunță complet să mai caute.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, numărul locurilor de muncă vacante din Germania a scăzut cu 26%, potrivit Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Tinerii aflați la început de carieră, precum Valerie, sunt printre cei mai afectați. În 2025, numărul posturilor pentru începători publicate pe platforma Stepstone.de a fost cu 42% sub media ultimilor cinci ani. Șomajul în rândul tinerilor a crescut puternic în ultimii patru ani. Mulți tineri bine pregătiți se chinuie să își găsească un loc de muncă și rămân blocați într-o perioadă de așteptare, spune Torsten Henzelmann, director pentru Europa Centrală la firma de consultanță Roland Berger.

Compania sa, care nu a redus angajările, primește acum până la 1.000 de candidaturi pe lună pentru internshipuri, mult mai multe decât în urmă cu câțiva ani.

Economiștii spun că este încă prea devreme pentru a spune cât de mult influențează inteligența artificială deciziile de angajare. Fitzenberger observă însă că firmele adoptă rapid instrumente precum ChatGPT.

Rata șomajului din Germania, calculată de Eurostat, este de 4%, mult sub nivelul de 11% atins în 2005, la apogeul crizei de pe piața muncii, și sub media europeană. Totuși, aceste cifre sunt influențate de îmbătrânirea populației.

În cifre absolute, numărul șomerilor a crescut cu un sfert în ultimii patru ani

Dificultăți întâmpină și angajații cu experiență care își caută un nou loc de muncă. Florian Lamp, în vârstă de 49 de ani, și-a pierdut postul de purtător de cuvânt la o mică asociație industrială la începutul lui 2025. La început, a crezut că își va găsi rapid alt loc de muncă, datorită experienței și rețelei sale de contacte.

După aproape un an de căutări, Lamp a găsit în cele din urmă un nou loc de muncă printr-un prieten, dar a fost nevoit să accepte o scădere importantă a salariului. „Aveam o viață de familie liniștită, de clasă mijlocie. Apoi, brusc, am început să mă gândesc la scenariul îngrozitor în care aș putea ajunge să depind permanent de ajutor social”, a spus el.