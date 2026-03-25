Uzina din Osnabrück urmează să producă diferite componente ale sistemului Iron Dome. Foto: Getty Images

Volkswagen și compania israeliană de stat Rafael Advanced Defence Systems, care a dezvoltat Iron Dome, poartă discuții pentru a convertirea uzinei lor auto din Osnabrück într-o fabrică de componente pentru sistemul de apărare antirachetă israelian, au declarat pentru Financial Times mai multe persoane familiarizate cu negocierile.

Uzina, situată în vestul Germaniei, în landul Saxonia Inferioară, este la un pas să fie închisă. Însă, Volkswagen și Rafael speră să salveze toate cele 2.300 de locuri de muncă, să producă acolo componente pentru Iron Dome și apoi să vândă sistemele de apărare antirachetă în Europa.

Guvernul lui Merz, în favoarea acordului

Sursele Financial Times au declarat că guvernul german sprijină activ o astfel de înțelegere între cele două companii. De altfel, Rafael a ales Germania pentru a deschide facilitățile sale europene de producție, deoarece aceasta este unul dintre cei mai vocali susținători ai Israelului pe continent.

„Guvernul pe care îl conduc nu va oferi nimănui vreun motiv să pună la îndoială poziția noastră nici măcar o zi. Suntem alături de Israel”, a declarat cancelarului german Friedrich Merz la o săptămână după începerea operațiunii militare israeliano-americane împotriva Iranului.

Industria auto germană trecere printr-o perioadă extrem de dificilă, pierzând teren în fața Chinei atât pe piața internă, cât și în sectorul vehiculelor electrice. La fel ca întregul sector de producție german, aceasta a suferit și din cauza creșterii costurilor energetice după izbucnirea războiului din Ucraina și a întreruperii legăturilor energetice cu Rusia.

În 2024, VW a anunțat intenția de a închide pentru prima dată uzinele sale din Germania în cei 87 de ani de istorie. În același timp, a început să discute convertirea unora dintre acestea la producția militară.

Parteneriatul între MAN, o filială a VW, și concernul de apărare Rheinmetall produce deja camioane militare. Totuși, VW nu a mai produs arme din Al Doilea Război Mondial, când fabrica bombe și vehicule militare.

Componente pentru Iron Dome

Uzina din Osnabrück urmează să producă diferite componente ale sistemului Iron Dome, inclusiv camioane grele pentru transportul rachetelor, lansatoare și generatoare de energie. Rafael plănuiește să fabrice rachetele propriu-zise într-o facilitate separată și specializată pe care intenționează să o deschidă în Germania.

Noua operațiune din Osnabrück este planificată să înceapă într-un an până la un an și jumătate. Investițiile pentru renovarea uzinei vor fi minime. „Obiectivul este să păstrăm pe toți angajații și, poate, chiar să extindem producția. Potențialul este foarte mare”, a declarat pentru FT o persoană familiarizată cu planurile companiilor.

Rafael și VW se așteaptă să vândă sistemele Iron Dome țărilor europene, inclusiv Germaniei. Acestea își consolidează sistemele de apărare aeriană ca parte a unei reînarmări de amploare, ca răspuns la războiul declanșat de Rusia.

Estimările serviciilor de informații occidentale indică faptul că, în jurul anului 2029, Rusia va fi pregătită să se angajeze într-un conflict militar cu țările NATO.

Între timp, guvernul rus a introdus recent în Duma de Stat un proiect de lege care ar permite lui Vladimir Putin să trimită trupe în alte țări pentru a proteja cetățenii ruși arestați sau urmăriți penal acolo prin ordine judecătorești.

Rușii au luat decizii similare în alte cazuri de desfășurare a trupelor ruse în străinătate, înainte de invazia Georgiei în 2008, a Crimeei în 2014 și înainte de izbucnirea războiului de amploare cu Ucraina în 2022.