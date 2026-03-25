Volkswagen recheamă în service aproape 100.000 de mașini electrice. Ce probleme au găsit la baterii şi ce modele sunt afectate

Volkswagen recheamă în service aproape 100.000 de mașini electrice. FOTO: Hepta

Volkswagen recheamă în service aproape 100.000 de vehicule electrice, dintre care aproximativ 28.000 din aceste maşini se află în Germania. Sunt afectate modelele de la mărcile VW și Cupra. Din cauza unor module defecte din bateria de înaltă tensiune, există chiar și un avertisment privind riscul de incendiu, notează Spiegel.

Conform Autorității Federale Germane pentru Transportul cu Autovehicule (KBA), Grupul Volkswagen recheamă în service aproximativ 95.000 de vehicule electrice ale mărcilor VW și Cupra la nivel mondial. Se pare că modulele din bateria de înaltă tensiune ar putea cauza probleme. Acestea pot varia de la aprinderea unui martor galben de avertizare și reducerea autonomiei până la riscul de incendiu.

Rechemarea se referă la module de baterii care nu îndeplinesc specificațiile. Rechemarea afectează modelele VW ID.3, ID.4, ID.5 și ID.Buzz produse între 24 iunie 2023 și 23 august 2024. În cazul mărcii soră Cupra, rechemarea vizează modelul Born, produs între 7 februarie 2022 și 21 aprilie 2024. Acţiunea celor de la VW cuprinde un total de aproximativ 94.000 de vehicule la nivel mondial, inclusiv aproape 75.000 de VW și puțin peste 19.000 de Cupra. În Germania, numărul vehiculelor afectate este de 28.000, dintre care 22.000 de VW și 6.000 de Cupra.

Pentru a rezolva problema, trebuie efectuată o actualizare de software și bateria de înaltă tensiune verificată la atelier. Dacă este necesar, modulele individuale ale bateriei de înaltă tensiune vor fi înlocuite.

Un purtător de cuvânt al VW a subliniat că supraîncărcarea termică în cadrul unui modul de baterie este posibilă doar „în cazuri individuale foarte rare”. „O astfel de supraîncărcare ar putea, în cazuri extreme, să provoace un incendiu”, a continuat purtătorul de cuvânt. „Pentru a exclude orice riscuri potențiale, verificăm proactiv toate vehiculele afectate.”