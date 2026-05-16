Mercedes a vândut toate reprezentanțele din Berlin. Angajații pot primi 30.000 de euro dacă pleacă de bunăvoie

1 minut de citit Publicat la 23:30 16 Mai 2026 Modificat la 23:49 16 Mai 2026

Sucursalele Mercedes din Berlin vor aparține de acum unui investitor canadian. Foto: Hepta

De doi ani, angajații sucursalelor Mercedes-Benz din Berlin încearcă să blocheze vânzarea masivă a rețelei. Fără succes. Luni, personalul a fost informat prin e-mail că rețeaua de vânzări va fi vândută. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, aproximativ 1.500 de angajați sunt afectați, potrivit bz-berlin.de.

Sucursalele Mercedes din Berlin vor aparține de acum unui investitor canadian. Noul proprietar este Kuldeep Billan, CEO și fondator al grupului Alpha Auto Group.

Decizia a fost un șoc pentru angajații din capitala Germaniei. Cele șapte sucursale afectate sunt Spandau, Marienfelde (cu excepția uzinei), Holzhauser Straße, Rhinstraße, AirportCenter Schönefeld, atelierul de vopsitorie și caroserie din Ludwigsfelde și Mercedes-Benz World de la Salzufer.

Investitorul preia sucursalele Mercedes

După Berlin, ar urma sucursalele din Hamburg, München și regiunea Rin-Ruhr. În total, aproximativ 8.000 de angajați Mercedes din administrație, vânzări, marketing, service și ateliere auto sunt îngrijorați pentru locurile lor de muncă, în cadrul a 20 de sucursale și 80 de locații. Potrivit unor surse din companie, întregul proces de vânzare ar urma să fie finalizat în mai puțin de patru ani.

„Dacă am vrea să plecăm, am primi 30.000 de euro drept indemnizație de concediere, plus câteva luni de salariu. Lucrez în companie de aproape 30 de ani. O astfel de ofertă este o insultă”, a declarat un angajat al filialei din Berlin pentru publicația B.Z.

Indemnizație de concediere sau un an de angajare garantată

Pentru ceilalți angajați există doar o garanție de un an privind păstrarea locului de muncă. După această perioadă, contractele avantajoase oferite de Mercedes-Benz ar urma să fie înlocuite cu noi contracte de muncă. Acest lucru ar putea însemna reduceri salariale sau creșterea programului de lucru. Deocamdată nu este clar dacă și în ce condiții noul proprietar va respecta actualele contracte colective de muncă.

În schimb, Mercedes pare să fi acordat o atenție specială protejării propriului brand. În următorii cinci ani, la reprezentanța Mercedes-Benz de pe Salzufer vor putea fi vândute exclusiv automobile Mercedes-Benz. În celelalte filiale, însă, vor putea fi comercializate și alte mărci, inclusiv Toyota. Grupul Alpha Auto vinde în prezent peste 37 de mărci auto.

O adunare extraordinară a angajaților este programată miercuri la Berlin. La întâlnire este așteptat și Kuldeep Billan, care ar urma să vină din Toronto pentru a-și prezenta planurile. Grupul său, Alpha Auto, operează peste 160 de dealeri auto în franciză în America de Nord, Marea Britanie, Suedia și Danemarca.