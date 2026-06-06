Andrew Tate este în Rusia și aproape toată lumea urăște asta. "Este invitatul de onoare al lui Putin. Jenant"

Sosirea în Rusia a influencerului britanico-american Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, pentru "Davosul" lui Putin, a atras critici din partea unor figuri din întregul spectru politic al țării, de la opozanți ai Kremlinului până la comentatori proguvernamentali și bloggeri naționaliști. FOTO: Profimedia Images

Sosirea în Rusia a influencerului britanico-american Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, pentru "Davosul" lui Putin, a atras critici din partea unor figuri din întregul spectru politic al țării, de la opozanți ai Kremlinului până la comentatori proguvernamentali și bloggeri naționaliști, scrie The Moscow Times.

Sosirea lor la Moscova a alimentat speculații potrivit cărora cei doi ar putea participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, SPIEF, organizat în această săptămână.

Potrivit cotidianului economic Kommersant, programul fraților Tate include întâlniri cu lideri de afaceri, jurnaliști, persoane din domeniile educației și culturii, precum și "filmarea de conținut pentru o audiență internațională".

"Am venit în Rusia pentru că țările serioase merită să fie luate în serios. Vreau să cunosc oameni, să văd cum funcționează țara, să înțeleg cum trăiesc oamenii și să vorbesc despre asta pe baza lucrurilor pe care le-am văzut cu ochii mei", a declarat Andrew Tate.

Printre primii critici a fost Liubov Sobol, fostă aliată a lui Aleksei Navalnîi, care l-a descris pe Andrew Tate drept "nu un oaspete al Rusiei, ci al lui Putin", adăugând că vizita sa este "cea mai bună ilustrare a «valorilor tradiționale» ale Kremlinului". "Este invitatul de onoare al lui Putin, indiferent cum privești lucrurile. Ar fi trebuit să-l facă vorbitor principal, alături de comentatoarea conservatoare americană Candace Owens, la sesiunile despre familie", a scris Sobol.

Andrei Pivovarov, fost deținut politic și fost lider al Open Russia, a scris că "în aceste zile, singurii «oaspeți de onoare» din Rusia sunt infractorii".

"Potrivit legislației penale ruse, el ar trebui condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru trafic de persoane, viol și incitare la ură împotriva femeilor. Totuși, aici este primit cu straie tradiționale rusești și pâine", a spus Pivovarov.

Ekaterina Mizulina, șefa Ligii pentru un Internet Sigur, organizație apropiată Kremlinului, și directoare a Centrului Național pentru Asistența Copiilor, a criticat la rândul său vizita, numind-o "absurdă".

"Bloggerii sunt acuzați în trei țări, România, Marea Britanie și Statele Unite, de constituirea unui grup infracțional organizat pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și al violenței sexuale, inclusiv împotriva copiilor. Natura acuzațiilor este extrem de gravă. Dacă mâine se vor dovedi faptele de pedofilie și trafic de persoane, cum va arăta țara noastră după ce i-a primit cu pâine și sare?", a scris ea.

Comentatorul televiziunii de stat Andrei Medvedev l-a descris pe Andrew Tate drept un "nazist și misogin care a câștigat popularitate prin tiradele sale despre cât de «ușoare» sunt femeile moderne și despre decăderea morală a Occidentului. În același timp, este un admirator al «moralității stricte» a ISIS". "Un oaspete minunat. Nimic altceva decât pâine și sare pentru el", a scris Medvedev.

Până și bloggerii pro-război s-au arătat nemulțumiți de vizita fraților Tate

Rybar, un canal de Telegram pro-război foarte urmărit, i-a numit pe frații Tate "o alegere proastă" și a spus că prezența lor în Rusia este "jenantă".

Într-o postare publicată joi, Rybar a afirmat că frații nu au primit "nicio atenție mediatică" în presa rusă și a sugerat că organizatorii SPIEF încearcă să-i țină „departe de lumina reflectoarelor pentru a evita un nou scandal”.

Canalul i-a comparat pe frații Tate cu Owens, pe care a descris-o drept "singurul invitat străin cu adevărat valoros".

Bloggerul naționalist Roman Antonovsky, care scrie sub numele „Fiii Monarhiei”, l-a numit pe Tate "traficant de persoane, misogin, islamist și violator" și a criticat vizita, scriind: "Se presupune că încercăm să scăpăm de admirația față de Occident, dar continuăm să ne plecăm în fața unor clovni occidentali".

"A venit timpul ca Rusia să definească prin lege ce înseamnă, de fapt, «valorile conservatoare tradiționale». Altfel, sub pretextul apărării valorilor tradiționale, ajungem să găzduim reuniuni de ezoteriști, șamani, vrăjitori și astrologi", a continuat el.

Comentatoarea media Lara Rjondovskaia a ironizat situația: "Escrocul și presupusul pedofil Errol Musk este aici. Misoginul Andrew Tate este pe scenă. Ah, păcat că Charlie Manson nu a mai trăit să vadă asta. Ar fi fost invitatul principal la panelul despre valorile familiei."