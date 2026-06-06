Cod galben de ploi torenţiale în cea mai mare parte a ţării. Grindina şi vântul puternic vor persista aproape tot weekendul

Vremea instabilă în toată țara / FOTO: Getty Images

Bucureştiul, Ilfovul, dar şi multe alte zone din ţară intră de sâmbătă, 6 iunie, până duminică, 7 iunie, sub un Cod galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Prima avertizare intră în vigoare sâmbătă, de la ora 12:00, și este valabilă până la ora 23:00, și afectează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și zonei de munte, dar și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Vor fi ploi torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Apoi, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenţionare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă de sâmbătă, ora 23:00 până duminică, ora 8:00.

Potrivit meteorologilor, zonele afectate sunt centrul şi estul Moldovei, estul Munteniei şi Dobrogea.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în prima parte a nopţii în centrul şi estul Moldovei, apoi în estul Munteniei şi Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

ANM a mai emis o nouă atenţionare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă duminică, în intervalul orar 12:00-21:00 în Carpaţii Orientali, jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul şi sud-vestul Moldovei.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în Oltenia şi restul Transilvaniei şi al Moldovei.