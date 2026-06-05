Weekend cu furtuni în aproape toată țara: ANM a emis Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. HARTA județelor afectate

Alertă de furtuni și vijelii. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit atenționările de vremea rea. Pentru zilele de vineri și sâmbătă sunt în vigoare coduri galbene de furtuni puternice în mai multe județe.

Cod galben de furtuni - vineri

Interval de valabilitate: 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: Munții Apuseni, jumătatea de nord a Carpaților Orientali, sud-estul Munteniei și sudvestul Dobrogei

În zona Munților Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaților Orientali, precum și în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

După-amiaza manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse în centrul și sud-estul țării. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientali.

Cod galben de furtuni - sâmbătă

Interval de valabilitate: 6 iunie, ora 12 – 6 iunie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei

În Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi local în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.