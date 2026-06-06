Imagini cu distrugerile provocate după explozia unei drone. Președintele Nicuşor Dan a convocat o şedinţă de analiză la Constanţa

Imagini din Portul Constanța cu distrugerile provocate după explozia unei drone. FOTO: Antena 3 CNN

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa care va avea loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) "CALATIS" din Constanţa vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

În cadrul reuniunii vor fi analizate circumstanţele incidentului, implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi regionale, precum şi măsurile necesare pentru întărirea capacităţilor de supraveghere, prevenire şi răspuns la ameninţările din zona Mării Negre, a informat Administraţia Prezidenţială.

La finalul reuniunii, preşedintele Nicuşor Dan va susţine o declaraţie de presă.

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Patru drone ucrainene scăpate de sub supravegherea armatei ucrainene, cel mai probabil ca urmare a unor bruiaje, au explodat în Marea Neagră vineri dimineaţă: două dintre ele în partea ucraineană, a treia în Portul Constanţa şi ultima, la aproape o oră după explozia primei, în afara zonei portuare, sub supravegherea Gărzii de Coastă.

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că nu știe ora exactă la care Ucraina a pierdut controlul asupra dronelor și nici momentul în care statul român a fost notificat. Șeful statului susține însă că niciun risc nu a existat, pentru că notificarea ucraineană a venit înainte ca drona să se autodetoneze în Portul Constanța. Pe tema supravegherii frontierei maritime, Nicușor Dan admite că subiectul îi este „nou” și anunță că va avea mâine o întâlnire cu instituțiile responsabile pentru a înțelege „contextul, echipamentele și eventualele lipsuri”.

„Pe partea marină, cel puțin pentru mine, este un subiect nou, dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele și eventualele lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real. Deci, acolo a fost ușor să avem acea cerere, încă din februarie, de echipamente de la NATO. Deci, acolo a fost o altă situație”, mai spune președintele.

Referitor la eventualele capabilități care vor fi solicitate de România după acest nou incident, președintele a precizat că detaliile vor fi comunicate după întâlnirea cu instituțiile responsabile: „Cum v-am spus, o să avem o întâlnire mâine cu instituțiile responsabile și, în urma acestei întâlniri, o să putem să comunicăm public părțile care sunt publice din necesarul nostru”, a adăugat șeful statului.

Kievul și Bucureștiul au versiuni diferite despre cât de promptă a fost notificarea în cazul dronei ucrainene care a explodat, vineri, în Portul Constanța. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a afirmat că Marina Ucrainei a informat „în timp util” partea română cu privire la faptul că o dronă maritimă fusese scăpată de sub control din cauza interferențelor rusești.

Declarațiile Kievului contrazic însă cronologia prezentată de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Potrivit acestuia, drona fusese observată în portul civil încă de la ora 6:00 dimineața, iar notificarea din partea autorităților ucrainene a venit abia în jurul orei 10:00 – cu doar 10-15 minute înainte de explozie.„Forțele Navale mi-au confirmat că au fost informați în jurul orei 10:00. Contează că de la ora 6:00 și ceva, de când a fost văzută drona în portul civil, până la momentul în care am fost anunțați din partea ucrainenilor, a trecut un interval destul de mare în care n-am știut că este cunoscută situația acelei drone”, a spus Miruță.

Drona ucraineană s-a autodetonat vineri dimineață, în jurul orei 10:30, în Dana 78 din Portul Constanța, fără a produce victime. Ucraina a recunoscut că drona îi aparține și a susținut că a fost bruiată de sistemele electronice rusești. În total, Ucraina a pierdut controlul asupra a patru drone – doar una a ajuns la țărm, celelalte s-au autodistrus în largul Mării Negre.

Incidentul a declanșat evacuări de amploare pe litoral, stațiunile Mamaia și Vama Veche fiind golite, iar peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Costinești, Eforie și Tuzla.