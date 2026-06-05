Miruță spune că Ucraina nu a anunțat timp de 4 ore că a pierdut controlul asupra dronei. „La 6 a fost văzută, la 10 ne-au anunțat ei”

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că le-a cerut autorităților ucrainene să anunțe România de îndată ce pierd controlul asupra unor drone, după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța, cu echipe ale mai multor instituții ale statului în imediata apropiere. Între momentul în care drona a fost observată, ora 6:00 dimineața, și notificarea venită din partea Kievului, ora 10:00, a trecut un interval de patru ore în care autoritățile române nu știau că se află în fața unui obiect explozibil.

Radu Miruță a făcut declarații vineri la sediul Ministerului Afacerilor Interne. El a explicat cronologia evenimentelor și a recunoscut că intervalul de timp scurs între identificarea dronei și notificarea din partea Ucrainei a ridicat semne serioase de întrebare.

Drona a fost observată în portul civil în jurul orei 6:00 dimineața. Autoritățile ucrainene au notificat România abia în jurul orei 10:00, anunțând că au pierdut controlul a patru drone și că cea aflată în port urma să explodeze în scurt timp. Avertismentul a permis evacuarea echipelor cu 10-15 minute înainte de explozie.

„În jurul orei 10:00, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze. Ceea ce ne-a permis ca, cu 10-15 minute înainte, să fie retrase echipele de acolo, din zonă, pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și, mai ales, să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă. Deci, cam așa au stat lucrurile”, a explicat Miruță, în urmă cu scurt timp.

Patru ore de incertitudine

Întrebat ce s-a întâmplat între ora 6:00 și momentul exploziei, Miruță a explicat că echipele de specialiști au fost trimise imediat după ce s-a aflat de prezența dronei în port, însă identificarea naturii acesteia a necesitat timp și personal calificat.

„Noi am trimis niște echipe de specialiști după ce am fost anunțați că în portul civil a ajuns o astfel de dronă. O echipă de specialiști a ajuns și de la București. Nu sunt foarte mulți oameni în țară care să aibă calificări pentru a gestiona o astfel de situație cu explozibil”, mai spune el.

Despre capacitatea radarelor de a detecta drona înainte de ora 6:00, ministrul a precizat că supravegherea zonei nu este în responsabilitatea Ministerului Apărării.

„Este o întrebare la care pot să vă răspund doar întrebând și eu astăzi, având în vedere că nu este în zona de supraveghere a Armatei Române. Acolo este Garda de Coastă și Autoritatea Navală, de la care am înțeles că radarele pot să observe o astfel de dronă dacă este metalică și dacă este la peste 1 metru - 1,5 metri înălțime. Aceasta a fost o dronă de acest tip”, a declarat Radu Miruță.

Scenariul care ar fi putut fi catastrofal

La întrebarea dacă 10-15 minute au fost suficiente pentru evacuarea unei zone în care se afla o dronă cu până la 300 kg de explozibil, Miruță a evitat un răspuns direct, dar a recunoscut gravitatea situației și a reiterat cererea adresată părții ucrainene.

„Dacă nu eram anunțați de partea ucraineană cu nu știu, 20-30 de minute înainte, este o întrebare asupra căreia nu cred că vă poate răspunde cineva factual. Dacă colegii au ajuns cam în același timp acolo, ar fi putut să-și dea seama că este explozibil. Îmi place să cred că ar fi descoperit și dacă n-ar fi fost anunțați. Însă vă mărturisesc și vă spun foarte deschis: am solicitat și consider că este legitim să facem asta, ca atunci când se întâmplă astfel de cazuri, partea română, care este un partener, să fie anunțată. Se poate întâmpla într-un astfel de conflict să pierzi controlul, să fie bruiaj? Da. Dar anunță că există posibilitatea ca patru drone cărora le-am pierdut controlul să se apropie de zona respectivă”, a adăugat Miruță.

Solicitare către Kiev și discuție între cei patru miniștri

Miruță a confirmat că l-a contactat direct pe ministrul apărării din Ucraina, Rustem Umerov, și că împreună cu ministrul de interne Cătălin Predoiu a cerut organizarea unei videoconferințe cu omologii ucraineni.

„Ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca, atunci când se întâmplă să piardă controlul, să ne anunțe. Am cerut împreună cu domnul ministru de interne, Predoiu, să avem o discuție între cei patru miniștri pentru a sublinia ceea ce am menționat și în comunicatul de presă al Guvernului astăzi și pentru a-i întreba dacă au nevoie de ceva suplimentar din partea României, astfel încât să ne anunțe instant”, mai spune acesta.

Ministrul nu a exclus că Ucraina ar fi notificat România imediat ce a obținut ea însăși informațiile: „Există posibilitatea, pe care nu o exclud, ca partea ucraineană să ne fi anunțat chiar de îndată ce a aflat asta. Nu pot să vă confirm. Eu vă spun că la ora 10:00 a fost momentul în care ne-au anunțat”.

Celelalte drone

Referitor la celelalte trei drone pierdute de ucraineni, Miruță a precizat că două explozii au fost semnalate de o navă civilă la aproximativ 145 km est de Constanța, în largul Mării Negre, iar una a fost detectată mai aproape de coastă, fără ca distanța exactă să poată fi precizată.

Drona s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Incidentul a declanșat evacuări fără precedent pe litoral – stațiunile Mamaia și Vama Veche au fost golite, iar peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Costinești, Eforie și Tuzla. Ucraina a recunoscut că drona îi aparține și a susținut că a fost bruiată de sistemele electronice rusești, precizând că România fusese avertizată.

În cursul zilei a izbucnit și o controversă instituțională: MApN transmisese că responsabilitatea supravegherii traficului naval în Marea Neagră revine Autorității Navale Române. ANR a replicat că radarele sale sunt concepute pentru nave mari și nu pot detecta în mod constant drone militare cu semnătură radar redusă, precizând că atribuțiile privind vehiculele maritime militare fără echipaj revin instituțiilor din domeniul apărării și securității naționale.