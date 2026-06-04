Mai avem câteva săptămâni până când blocarea Strâmtorii Ormuz va provoca o criză globală de petrol. „Am ajuns la fundul rezervorului”

Tancurile petroliere și navele de transport de gaze au fost afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, ceea ce a declanșat o criză energetică globală, generată de războiul din Orientul Mijlociu. Foto: Getty

Industria petrolieră a avertizat administrația Trump că menținerea blocadei în Strâmtoarea Ormuza va epuzia stocurile de petrol și carburanți de pe piața mondială până la niveluri susceptibile a provoca o creștere globală a prețurilor la energie în următoarele săptămâni, informează Politico.

Magnații industriei petroliere au semnalat deja această problemă oficialilor de rang înalt de la Casa Albă, au declarat surse familiarizate cu această problemă și care au dorit să-și păstreze anonimatul.

De la finele lunii trecute, datele Administrației de Informații Energetice a SUA au început să arate că producătorii țiței au început să se bazeze tot mai mult pe petrolul și combustibilul din rezervoarele ori stocurile deja existente, în condițiile în care fluxul de țiței dinspre Orientul Mijlociu a fost stopat.

„Suntem deja la niveluri periculos de scăzute,” a spus, sub anonimat, un director executiv din industria petrolului. „Am împărtășit aceste îngrijorări la cele mai înalte niveluri ale guvernului despre ceea ce urmează să se întâmple la mijlocul și sfârșitul lunii iunie. ... Sper că acordă atenție stocurilor chiar acum. Am ajuns la fundul rezervorului”.

Iranul a blocat în mode efectiv Strâmtoarea ORmuz din momentul declanșării bombardamentelor americano-israeliene, în data de 28 februarie. Decizia a provocat cea mai mare perturbare mondială a fluxului de țiței: prin Strâmtoarea Ormuz trecea, înainte de criză, circa 20% din traficul global de carburanți.

Șefii companiilor petroliere Exxon Mobil, Chevron au tras un semnal de alarmă și au avertizat săptămâna trecută că prețurile la carburanți vor urca dacă stocurile existente vor continua să scadă în mod rapid.

Prețul la benzină pe piața SUA a ajuns la 4,26 dolari galonul, cu 1,28 dolari mai mult decât înaintea declanșării crizei iraniene care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz.

Vicepreședintele Exxon, Neil Chapman, a avertizat că prețul țițeiului ar putea ajunge la 150-160 de dolari barilul

Stocurile de țiței deținute de companiile americane au scăzut la 8 milioane de barili săptămâna trecută: este a opta săptămână consecutivă în care se înregistrează o scădere. Guvernul SUA a eliberat, de asemenea, 8 milioane de barili din rezerva strategică

Rich Goldberg, former senior counselor for the National Energy Dominance Council, said the White House is “aware that there is a discussion” about the inventories issue and should be examining closely whether global stocks can outlast Iran’s ability to cope with the ongoing U.S. blockade on its oil exports.

La nivel global, stocurile au ajuns la 7,5 miliarde de barili, cu 500 de milioane mai puțin decât de la începutul crizei. Însă, arată Politico, toate aceste rezerve de petrol au deja cumpărători dispuși să le achiziționeze, ceea ce ar însemna ca stocurile să nu mai fie „în rezerve” și să atingă deja valori minime, în curând, în anumite zone.