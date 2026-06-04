"Ne-am întors la obiceiurile de consum din anii ’90". Economistul Adrian Negrescu spune că românii au ajuns să cumpere la suta de grame

Românii cumpără tot mai puțin și au ajuns, în multe cazuri, să își calculeze alimentele "la suta de grame". FOTO: INQUAM PHOTOS - George Calin

Românii cumpără tot mai puțin și au ajuns, în multe cazuri, să își calculeze alimentele "la suta de grame", a declarat economistul Adrian Negrescu, joi, la Antena 3 CNN. Acesta a avertizatcă scăderea puterii de cumpărare a readus România la obiceiuri de consum similare celor din anii ’90.

"Ne-am întors la obiceiurile de consum din anii ’90. Din păcate, cumpărăm la suta de grame, iar pentru mulți dintre români se întâmplă ceea ce estimam acum câțiva ani la Antena 3 CNN, că vom ajunge să mergem la hipermarket ca la muzeu, să admirăm produsele și să nu ni le putem permite", a declarat economistul Adrian Negrescu.

Declarațiile vin în contextul în care datele oficiale transmise de INS arată o scădere importantă a consumului. În aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025, consumul a scăzut, per total, cu 6,3%. Românii au cheltuit cu 6,6% mai puțin pe alcool, țigări și produse alimentare, cu 7,9% mai puțin pe produse alimentare, iar vânzările de carburanți au scăzut cu 2,1%.

Adrian Negrescu a spus că această scădere este provocată în primul rând de pierderea puterii de cumpărare și de faptul că salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar populația este obligată să reducă din cheltuieli.

"Vedem o scădere semnificativă a consumului, generată în primul rând de scăderea puterii de cumpărare. Practic, salariile au înghețat sau nu mai fac față, nu mai cresc cu aceeași viteză cu care cresc prețurile”, a explicat economistul.

Negrescu a avertizat că inflația ar putea urca din nou la un nivel foarte ridicat, în special din cauza scumpirilor la energie, gaze și carburanți. "Atenție, luna aceasta s-ar putea să avem o inflație record, de peste 11%, poate chiar 12%, generată în primul rând de scumpirile la energie, gaze și carburanți. Toate acestea pun presiune pe principalul motor al economiei, care rămâne, din păcate, consumul", a spus Adrian Negrescu.

Economistul a comentat și posibilitatea majorării taxelor, sugerată în contextul discuțiilor despre legea salarizării unitare. Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar fi "o misiune sinucigașă". "Ne-am duce din recesiune în criză economică, ceea ce nu cred că își dorește nimeni", a avertizat Negrescu.

În opinia sa, soluția nu este majorarea taxelor, ci reducerea poverii fiscale pe salariile mici, astfel încât firmele să poată plăti mai bine angajații.

Adrian Negrescu a susținut că nivelul taxării muncii este foarte ridicat în România și pune presiune atât pe angajați, cât și pe angajatori. "La un salariu net de 5.000 de lei, plătești statului peste 4.000 de lei taxe și impozite, ceea ce este aberant. Mai mult de 60% din banii pe care îi câștigăm îi dăm statului sub formă de taxe și impozite, ceea ce este fără precedent la nivel european", a mai declarat acesta.

Economistul a spus că autoritățile ar putea lua măsuri pentru sprijinirea consumului, inclusiv reducerea TVA la produsele alimentare de bază și creșterea valorii tichetelor de masă. În opinia lui, în lipsa unor astfel de măsuri consumul va continua să scadă, iar presiunea pe economie va deveni tot mai mare.