INS: Consumul a scăzut în luna aprilie 2026 cu 6,3%. Românii au cheltuit mai puţin pe mâncare, alcool şi ţigări

INS: Consumul a scăzut în luna aprilie 2026 cu 6,3%: Getty Images.com

Potrivit datelor oficiale transmise de INS, în luna aprilie 2026, raportat la aprilie 2025, a scăzut consumul în ţara noastră, per total, cu 6,3%. Românii au cheltuit cu 6,6% mai puţin pe alcool, ţigări şi produse alimentare, cu 7,9% mai puţin pe produse alimentare, iar vânzările de carburanţi au scăzut cu 2,1%.

Faţă de luna aprilie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna aprilie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 5,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,3%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,6%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,1%).

Consumul scade de la începutul anului

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2026, comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,8%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,0%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2026, comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,5%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,6%).

Comisia Europeană critică dur România

România a luat măsuri eficiente în vederea corectării deficitului, dar continuă să se confrunte cu dezechilibre excesive, întrucât vulnerabilităţile sale rămân grave, a precizat Comisia Europeană, miercuri, relatează Agerpres.

De exemplu, colectarea TVA este la cel mai scăzut nivel din UE, în timp ce inflaţia este la cea mai ridicată cotă din spaţiul european. Comisia Europeană a avertizat, de asemenea, că criza politică pune sub semnul întrebării consolidarea fiscală de care România are nevoie.

Executivul European a evaluat existenţa unor dezechilibre macroeconomice pentru cele şapte state membre selectate pentru bilanţuri aprofundate în Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2026.

În cazul României însă, în raport se precizează că țara noastră continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice excesive, întrucât vulnerabilităţile sale rămân grave.