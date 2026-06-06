Reuters: O femeie ofițer din Forțele Navale Române a fost rănită grav la mână de o dronă V-BAT în timpul unui exercițiu în Texas

O femeie ofițer din Forțele Navale Române a fost rănită grav la mână de o dronă V-BAT în timpul unui exercițiu în Texas. FOTO: Profimedia Images

O femeie din Forțele Navale Române a fost rănită grav în timpul unui exercițiu de instruire cu o dronă V-BAT, produsă de compania americană Shield AI. Incidentul a avut loc pe 12 mai, pe o ambarcațiune aflată în largul coastelor statului Texas, iar mâna acesteia a fost prinsă în elicea dronei, scrie Reuters.

Cu un an înainte, Ryan Tseng, șeful startupului american de tehnologie militară Shield AI, anunța că firma sa intrase într-o nouă etapă.

După un incident grav în care degetele unui oficial al Marinei americane au fost parțial secționate în timpul unui test al dronei V-BAT, Shield AI susținea că a rezolvat problemele de siguranță prin montarea unui nou tren de aterizare și prin aplicarea unor autocolante de avertizare în apropierea elicei. "Aeronava este, de la un capăt la altul, un avion mai bun", declara Tseng anul trecut pentru Forbes.

Acum, un incident similar s-a produs din nou.

Mâna femeii ofițer din Forțele Navale Române a fost prinsă în elicea unei drone V-BAT pe 12 mai, în timpul unui exercițiu de instruire Shield AI desfășurat pe o ambarcațiune în largul coastelor Texasului. Femeia și-a pierdut două degete, iar un al treilea i-a fost fracturat, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale din România.

Incidentul, care nu fusese relatat anterior, are loc în contextul în care Shield AI încearcă să depășească ani de probleme tehnice și îngrijorări legate de siguranța dronei V-BAT, potrivit interviurilor realizate de Reuters cu 21 de foști angajați, directori din industrie și investitori, precum și în urma analizării unei plângeri depuse de un avertizor de integritate, a unui proces privind un mediu de lucru ostil și a unor prezentări ale companiei.

Reuters scrie că drona V-BAT s-a prăbușit de peste 50 de ori în ultimele 18 luni, că mai mulți angajați care au ridicat probleme de siguranță au fost concediați și că un avion Cessna, la bordul căruia se aflau un angajat Shield AI și copilul acestuia, a fost nevoit să facă o manevră de evitare pentru a nu intra în coliziune în aer cu o dronă V-BAT.

Shield AI ar fi ascuns, de asemenea, deficiențe tehnice ale dronei V-BAT, care costă aproximativ un milion de dolari, pentru a obține contracte militare, potrivit unei plângeri depuse în luna mai la Biroul Judecătorilor de Drept Administrativ din cadrul Departamentului american al Muncii și consultate de Reuters.

Shield AI a preluat drona V-BAT, destinată utilizărilor militare, după ce a cumpărat compania Martin UAV în 2021. Într-un comunicat transmis agenției, Shield AI a afirmat că are un istoric solid în materie de siguranță și a apărat performanțele dronelor sale, susținând că „incidentele operaționale sunt comune” pentru o dronă precum V-BAT.

"V-BAT rămâne una dintre cele mai testate operațional aeronave VTOL aflate în serviciu în prezent", a transmis compania, adăugând că drona a acumulat 18.000 de ore de zbor din 2019.

Shield AI a susținut că incidentul din 12 mai a fost cauzat de "încălcarea procedurilor de siguranță stabilite, nu de un defect al produsului", fără a preciza despre ce încălcare ar fi fost vorba.

Ministerul român al Apărării a transmis că investighează incidentul și că este prematur să fie trase concluzii privind responsabilitatea sau dacă accidentul putea fi prevenit.

Reprezentanta Forțelor Navale Române, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost supusă unor operații pentru reatașarea degetelor pe 12 și 16 mai, la University Medical Center New Orleans. Starea ei s-a deteriorat ulterior, iar femeia a fost transferată la Walter Reed National Military Medical Center din Maryland, unde se afla și la 25 mai, potrivit ministerului, care nu a oferit alte detalii medicale.

Forțele Navale Române, care au semnat anul trecut un acord de 30 de milioane de dolari cu Shield AI pentru drone V-BAT, au precizat că respectivul contract rămâne în vigoare.

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din martie, condusă împreună cu JPMorgan, a devenit una dintre cele mai importante mize ale Silicon Valley în domeniul tehnologiei de apărare. Compania se prezintă drept un furnizor-cheie de drone și software autonom pentru reînarmarea Pentagonului, în contextul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu și al tensiunilor tot mai mari cu China în privința Taiwanului.

În februarie, vicepreședintele american JD Vance se afla într-o vizită în Armenia când i-a fost prezentat cel mai nou model V-BAT, vândut în cadrul primelor livrări de armament ale Washingtonului către această țară.

Și alte startupuri din domeniul dronelor au întâmpinat dificultăți în încercarea de a trimite rapid pe câmpul de luptă tehnologii aflate încă în dezvoltare. Reuters a relatat anterior că și alte companii de drone au avut probleme după prăbușiri, iar o serie de teste ale Marinei americane cu nave autonome au eșuat după ce ambarcațiuni fără echipaj s-au lovit între ele.

Însă Shield AI a avut o "mentalitate de Silicon Valley, de tipul «prefă-te până îți iese»", a declarat Jacob Miller, fost manager de produs, care a depus plângerea de avertizor de integritate. El susține că a fost concediat după ce a ridicat probleme privind siguranța aeriană. Această filosofie, spune el, este "aplicată unor echipamente care pot provoca vătămări grave și imediate oamenilor și militarilor". Miller a depus, de asemenea, în luna mai, o plângere împotriva Shield AI și a directorului senior Trey Lindsey, susținând că a fost concediat după ce a semnalat probleme de siguranță.

Răspunzând acuzațiilor lui Miller, un purtător de cuvânt al Shield AI a spus că firma nu poate comenta litigii aflate în desfășurare. "Considerăm că aceste acuzații sunt lipsite de fundament și intenționăm să ne apărăm ferm împotriva acestui atac la adresa Shield AI și a misiunii sale", a transmis compania.

Cazurile de drone prăbușite s-au înmulțit

Shield AI a fost fondată în 2015 de Ryan Tseng, antreprenor care a vândut anterior o companie de încărcătoare pentru telefoane către Qualcomm, și de fratele său, Brandon Tseng, fost membru al trupelor Navy SEAL. Firma s-a numărat printre primele startupuri susținute de capital de risc care au încercat să slăbească dominația marilor contractori tradiționali ai Pentagonului, precum Lockheed Martin și RTX.

Însă, în paralel cu această creștere rapidă, inclusiv prin vânzări de drone V-BAT către peste șase armate străine, drona Shield AI s-a confruntat în culise cu mai multe eșecuri.

În ultimele 18 luni, peste 50 din aproximativ 200 de drone V-BAT modernizate, administrate de Shield AI în flota sa internă, au fost distruse în prăbușiri produse în timpul testelor sau instruirilor. Doură persoane au declarat, sub protecția anonimatului, că rata defecțiunilor este ridicată.

În septembrie, în timpul unui eveniment condus de NATO în Portugalia, organizat pentru prezentarea sistemelor militare fără echipaj, o dronă V-BAT s-a prăbușit pe o pistă, potrivit unei persoane familiarizate cu evenimentul și a două înregistrări video consultate de Reuters.

În februarie, Shield AI a anunțat că suspendă zborurile timp de câteva săptămâni pentru a stabili cauzele unei serii de prăbușiri deosebit de grave. Printre acestea s-a numărat un incident care a provocat un incendiu de vegetație în Texas, unde au ars peste 40 de acri înainte ca focul să fie stins, potrivit documentelor pompierilor, interviurilor cu echipe de intervenție și a două persoane familiarizate cu situația.

Shield AI nu a comentat informațiile Reuters privind prăbușirile din flota sa internă, dar a transmis că clienții săi au raportat doar 10 "incidente" de la începutul anului 2025, când V-BAT a fost modernizată. Compania nu a oferit detalii despre aceste incidente.

Avertizor de integritate: Shield AI ar fi ascuns incidentele față de clienți

Atunci când au apărut deficiențe tehnice, compania ar fi luat măsuri pentru a le ascunde de clienții militari, potrivit plângerii depuse de Miller. În timpul unui test, Shield AI ar fi spus armatei elene că o dronă V-BAT zbura autonom, când, de fapt, aceasta era pilotată manual, se arată în plângere.

În plus, Miller susține că Shield AI a falsificat sau a eliminat date din rapoartele privind incidentele, documente generate și analizate intern după fiecare prăbușire, pentru a „crea o narațiune fals favorabilă” despre performanțele V-BAT.

El susține că datele revizuite au fost folosite pentru a obține contracte cu Naval Air Systems Command, precum și cu Grecia, Japonia, Norvegia, Taiwan și Ucraina. Ucraina a refuzat să comenteze, iar celelalte armate și NAVAIR nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Uneori, unii angajați Shield AI au fost îngrijorați de modul în care compania aborda siguranța.

În iulie, angajați ai Shield AI testau o nouă capacitate care permitea dronelor V-BAT să detecteze și să evite alte aeronave. Doi angajați au zburat în apropierea dronei cu un avion Cessna, ca parte a testului, dar au fost nevoiți să îndepărteze avionul cu elice pentru a evita o posibilă coliziune, după ce și-au dat seama că drona nu detectase aeronava de mici dimensiuni, potrivit a două persoane care cunosc incidentul. Fiul minor al unuia dintre angajați se afla, de asemenea, la bordul Cessnei, au spus sursele.

Cel puțin trei angajați care au ridicat probleme de siguranță în ultimele 18 luni au fost concediați sau au părăsit compania, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Anul trecut, firma de avocatură Littler Mendelson a fost angajată de Shield AI pentru a investiga acuzații privind un mediu de lucru ostil și probleme semnalate în legătură cu siguranța aeriană, potrivit unei persoane care cunoaște situația și lui Miller. Reuters nu a putut stabili concluziile investigației. Littler Mendelson nu a răspuns cererii de a comenta situația.

Contract Pentagon pentru X-BAT

Shield AI promovează acum X-BAT, o dronă mai nouă și mai mare, care ar urma să coste aproximativ 30 de milioane de dolari și este proiectată să zboare alături de avioane de luptă, ca aparat autonom de sprijin. Compania a primit recent un contract din partea Defense Innovation Unit, structură a Pentagonului, pentru X-BAT, a declarat un purtător de cuvânt al instituției. Nu fuseseră transmise informații despre contract.

Într-o prezentare din aprilie consultată de Reuters, Shield AI solicita Pentagonului 500 de milioane de dolari pentru a ajuta la dezvoltarea a patru prototipuri X-BAT până în 2029, alături de investiții ale companiei care ar acoperi costul total de 1,3 miliarde de dolari. Reuters nu a putut stabili valoarea finală a contractului, iar purtătorul de cuvânt al Pentagonului a refuzat să ofere detalii suplimentare.

X-BAT ar urma să folosească aceleași sisteme de control al zborului ca V-BAT, potrivit unei prezentări făcute guvernului indian în aprilie anul trecut și consultate de Reuters.

Întrebat dacă Pentagonul este îngrijorat de faptul că X-BAT se bazează pe tehnologia V-BAT, purtătorul de cuvânt a răspuns: "Recunoaștem că riscul este inerent dezvoltării tehnologice și inovării și îl privim ca pe un proces esențial de învățare, necesar pentru îndeplinirea mandatului Departamentului nostru de a accepta riscuri, de a sparge lucruri și de a livra capabilități rapid și la scară largă."