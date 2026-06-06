"Suveranismul nu înţelege că noi, singuri în lume, suntem foarte slabi". Nicolae Ştefănuţă spune că România are nevoie de forţa UE

Europarlamentarul Nicolae Ștefănuță. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Nicolae Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, a avertizat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că UE traverează o criză de leadership şi că "Ursula von der Leyen şi-a cam cheltuit capitalul politic". El a mai transmis şi că "epoca aceea la care visează cineva, în România, cu Ceauşescu, care negocia între China şi SUA, nu va mai fi niciodată. De fapt, nici aia nu prea a existat".

Nicolae Ştefănuţă a precizat că schimbările politice din Ungaria şi Bulgaria sunt de bun augur pentru Uniunea Europeană.

"Lumea s-a săturat de ceartă, în Bulgaria au fost 7 alegeri repetate. În Ungaria, 16 ani de Orban. Lumea a ales, în ambele cazuri, un partid cumva salvator. Este o revenire a politicii un pic mai autoritare, dar care poate să rezolve probleme. De asta au votat şi în Ungaria, şi în Bulgaria, partide cu mandate suficiente.

Orban punea piedici profesionist. Acum este o întrebare dacă o făcea intenţionat pentru ruşi. Eu cred că se vor schimba nişte lucruri. Visez să construim o feferaţie europeană. Având în vedere ce se întâmplă cu Trump, cu Rusia, toată lumea se uită după leadership. Dacă nu oferim relaţii ca lumea, o să devenim irelevanţi. UE o să fie o putere de mâna a treia, iar asta nu ne dorim", a spus Nicolae Ştefănuţă.

Acesta a adăugat că menanismul unanimităţii ar trebui schimbat, la nivelul UE.

"Să ai o majoritate de două treimi ar fi o chestie normală, ar dezmorţi. În Europa să funcţionăm ca o ţară, pe economie, iar pe relaţiile externe măcar să avem un mecanism mai eficient decât cel cu unanimitatea, care poate fi faultat uşor. Vine Putin, fură un singur Guvern şi s-a terminat cu unanimitatea.

(cât de protejat e cetăţeanul?) E prea puţin protejat, pentru că, de la pandemie încoace, fiecare stat a prins gustul puterii. Atunci cetăţenii sunt în mâna guvernelor lor. Nu poate România să se descurce singură la energie. Altceva este dacă vine UE cu toată forţa ei şi să facă negocierile acestea.

Suveranismul, care e la modă, nu înţelege faptul că noi, singuri în lume, suntem foarte slabi. Epoca aceea la care visează cineva, cu Ceauşescu, care negocia între China şi SUA, nu va mai fi niciodată. De fapt, nici aia nu prea a existat", a mai afirmat Nicolae Ştefănuţă.

Ce temeri au oamenii

"Noi trebuie să fim pregătiţi şi pentru pace, şi pentru război. Nu-şi doreşte nimeni război, dar lumea se complică foarte tare. America absentează de la reuniunile internaţionale, iar asta e o dramă. Lumea se uită după cine a mai rămas: turcii, chinezii, ruşii, brazilienii, Africa de Sud.

Teama e cel mai mare duşman. Sunt prea multe crize concomitent. Vine teama pe sectorul economic: voi avea unde să mă angajez? Toată lumea dă afară, înlocuiesc omul cu AI.

Ne trebuie un plan, care are efectul psihologic de a ne linişti. Un plan şi un pic de seriozitate de ţară ne trebuie.

(PE are acest plan?) Nu, din păcate. Trebuie să recunosc că este o lipsă de leadership şi la noi. Ursula von der Leyen şi-a cam cheltuit capitalul politic, a avut prea multe cruze până acum. Trebuie să vină o garnitură nouă de lideri europeni. N-am înţeles despre ce este acest mandat şi au trecut 2 ani.

(principala preocupare este apărarea...) Este o preocupare târzie şi cu jumătate de gură. Noi trebuie să ne vedem de autonomia energetică. Cetăţenii nu vor ca banii de la social să meargă la apărare", a încheiat Nicolae Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European.