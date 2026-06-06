Coreea de Nord va construi un distrugător de 10.000 de tone. Anunț surprinzător de la Phenian înaintea vizitei lui Xi Jinping

1 minut de citit Publicat la 09:14 06 Iun 2026 Modificat la 09:14 06 Iun 2026

Kim Jong Un a asistat la lansarea de rachete anti-navă cu capabilitate nucleară. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord vrea să construiască un distrugător de 10.000 de tone și să dezvolte arme subacvatice secrete, a relatat sâmbătă presa de stat, înaintea unei vizite a președintelui chinez Xi Jinping, scrie Reuters.

Publicația Rodong Sinmun, care a relatat despre un test naval desfășurat joi sub supravegherea liderului Kim Jong Un, a scris că acesta a ordonat marinei să desfășoare cât mai curând distrugătorul Kang Kon și o altă navă de război de 5.000 de tone, Choe Hyon.

Este pentru prima dată când Coreea de Nord menționează un plan de construire a unui distrugător de 10.000 de tone, a declarat Hong Min, analist principal la Institutul pentru Unificare Națională din Coreea de Sud.

Kim ar putea încerca să prezinte capacitățile militare ale țării înaintea vizitei lui Xi, programată luni și marți, a spus Hong.

Liderul nord-coreean a afirmat că Phenianul trebuie să își consolideze capacitățile navale pentru a descuraja un război nuclear și a cerut, totodată, capabilități militare puternice pe uscat, pe mare și în aer, potrivit publicației citate.

Xi efectuează prima sa vizită în Coreea de Nord în aproape șapte ani, în timp ce Beijingul încearcă să își reafirme relațiile cu Phenianul, singurul său aliat formal prin tratat.

Înainte ca vizita să fie anunțată, Kim a cerut joi o extindere „exponențială” a arsenalului nuclear al Coreei de Nord, în timpul unei vizite la o fabrică de producție de material nuclear devenită recent operațională.

În timpul inspecției navei, Kim a fost însoțit de fiica sa, potrivit unei fotografii publicate de publicația citată.

Coreea de Nord a anunțat în mai 2025 că un distrugător de 5.000 de tone s-a răsturnat parțial în timpul unei ceremonii de lansare la apă în portul Chongjin. Kim, care supraveghea ceremonia, a condamnat incidentul și l-a calificat drept un „act criminal” care nu poate fi tolerat.

După ce nava a fost reparată în portul Rajin, o a doua ceremonie de lansare a avut loc luna următoare, când vasul a primit numele Kang Kon.