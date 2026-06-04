Câte arme nucleare are Coreea de Nord. Kim Jong-un anunță o creștere record după vizita la o nouă fabrică secretă

Kim Jong Un a inspectat miercuri o nouă uzină care produce material nuclear de calitate militară și a declarat că Phenianul intenționează „să își consolideze forțele nucleare ale statului într-un ritm exponențial”. FOTO: Profimedia Images

Kim Jong Un a inspectat miercuri o nouă uzină care produce material nuclear de calitate militară și a declarat că Phenianul intenționează „să își consolideze forțele nucleare ale statului într-un ritm exponențial”, potrivit unui raport al presei de stat, scrie CNN.

Liderul nord-coreean a afirmat că țara sa și-a dublat capacitatea de producție a materialului nuclear de calitate militară în ultimii cinci ani și că noua uzină va contribui la întărirea capacității de descurajare nucleară, potrivit raportului publicat de Agenția Centrală Coreeană de Presă (KCNA).

Kim a lansat această campanie de extindere a arsenalului nuclear în cadrul unui plan pe cinci ani, implementat după ce negocierile de denuclearizare cu Statele Unite, inclusiv cele trei întâlniri cu președintele american Donald Trump din timpul primului său mandat, s-au încheiat fără rezultat.

Vestea privind noua uzină nucleară nord-coreeană vine în contextul în care Washingtonul încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului americano-israelian cu Iranul, care durează de câteva luni, și pentru a determina Teheranul să renunțe la materialele nucleare pe care le-ar putea transforma în arme nucleare.

Coreea de Nord deține deja suficient material nuclear pentru până la 90 de focoase și se crede că ar fi asamblat aproximativ 50, potrivit unui raport al Congressional Research Service din luna martie.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a raportat în martie că Coreea de Nord are cel puțin două instalații active de îmbogățire nucleară, una la Yongbyon și alta la Kangson. Agenția a precizat că monitorizează construcția unei noi clădiri la Yongbyon, „care are dimensiuni și infrastructură, inclusiv alimentare cu energie și capacitate de răcire, similare cu cele ale instalației de îmbogățire de la Kangson”.

„Noua clădire este finalizată la exterior, iar amenajările interioare sunt probabil în curs”, se arată în raportul AIEA.

Într-o declarație făcută în aprilie în fața Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților a SUA, șeful Defense Intelligence Agency, general-locotenentul James Adams, a afirmat că Phenianul „construiește o posibilă instalație suplimentară de îmbogățire a uraniului la Yongbyon”.

Nu s-a putut stabili dacă instalația vizitată miercuri de Kim este acea nouă unitate de la Yongbyon sau o altă uzină necunoscută anterior. Raportul KCNA nu a precizat locația. A

ceasta este cel puțin a treia oară, din septembrie 2024, când presa de stat publică fotografii cu Kim inspectând o instalație de îmbogățire a uraniului sau de producție a materialului nuclear.

Raportul KCNA de joi a precizat că noua uzină nucleară folosește „tehnologie mai sofisticată”, iar imaginile furnizate de Coreea de Nord l-au arătat pe Kim mergând printre rânduri de centrifuge.

Hong Min, cercetător principal la Korea Institute for National Unification din Seul, a declarat pentru CNN că noua instalație arată maturizarea și extinderea programului nuclear al Coreei de Nord.

Raportul „lasă impresia că centrul de greutate s-a mutat de la «cercetare și producție» la «producție de masă și muniții»”, în condițiile în care Kim a fost însoțit de oficiali din industria munițiilor și de la Institutul pentru Arme Nucleare, a spus Hong.

De asemenea, prin publicarea unor fotografii care arată camera de control, conductele de procesare și zona modulelor, Coreea de Nord „subliniază în mod intenționat imaginea unei fabrici finalizate și aflate în funcțiune”, a adăugat el. Scoțând în evidență instalațiile de producție, mai degrabă decât testele spectaculoase de armament sau paradele militare grandioase, Coreea de Nord transmite acum că dispune de infrastructura necesară pentru a-și pune în practică planurile de dezvoltare a unei capacități nucleare robuste de descurajare.

Pe lângă extinderea capacității de îmbogățire nucleară, Coreea de Nord a testat în ultimii ani o serie de rachete și a efectuat cu succes teste cu rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să lovească orice punct de pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Evaluării Anuale a Amenințărilor pentru 2026, realizată de Office of the US Director of National Intelligence.

Kim a lăudat miercuri oamenii de știință din domeniul nuclear pentru îndeplinirea obiectivelor planului pe cinci ani și a spus că potențialul nuclear al țării este „de neimaginat”.

Ascensiunea Coreei de Nord la statutul de putere nucleară a fost invocată ca un scenariu pe care Trump încearcă să îl împiedice în cazul Iranului, prin Operațiunea Epic Fury. Criticii lui Trump susțin, însă, că prima sa administrație a rupt un acord încheiat în epoca Obama pentru monitorizarea programului iranian de îmbogățire nucleară și că acum încearcă să obțină un acord similar, după ce trei luni de război nu au reușit să ducă nici la schimbarea regimului de la Teheran, nici la distrugerea programului nuclear iranian.

Creșterea arsenalului nuclear nord-coreean reflectă o tendință globală, potrivit ediției din 2026 a raportului Nuclear Weapons Ban Monitor.

„Numărul focoaselor nucleare disponibile pentru folosire de către forțele armate ale celor nouă state înarmate nuclear a ajuns la 9.745, cu o putere explozivă combinată echivalentă cu peste 135.000 de bombe de tip Hiroshima”, arată raportul organizației.

Anul 2025 a fost al nouălea an consecutiv în care numărul armelor nucleare desfășurabile a crescut, potrivit raportului. Rusia deține cele mai multe arme nucleare, peste 5.400, urmată de Statele Unite, cu aproape 5.300.