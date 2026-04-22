Un ministru a spus public că în Coreea de Nord există un sit nuclear. Apoi SUA au restricționat accesul Coreei de Sud la sateliți

3 minute de citit Publicat la 23:45 22 Apr 2026 Modificat la 23:45 22 Apr 2026

Kim Jong Un a inspectat în decembrie 2025 construcțiile din orașul Kosung. Foto: Profimedia Images

SUA au restricționat parțial schimbul de informații clasificate cu Coreea de Sud după ce ministrul Unificării țării a identificat public un posibil amplasament nuclear nord-coreean, potrivit unor relatări din presa sud-coreeană, citată de Guardian.

Chung Dong-young le-a spus parlamentarilor în martie că Coreea de Nord operează instalații de îmbogățire a uraniului în Kusong, o zonă nord-vestică care nu fusese confirmată oficial anterior ca sit nuclear, alături de instalațiile cunoscute de la Yongbyon și Kangson.

Un oficial militar de rang înalt a declarat marți agenției de știri Yonhap, finanțată de stat, că Washingtonul a impus restricții parțiale privind schimbul de informații culese prin satelit despre tehnologia nord-coreeană de la începutul acestei luni, deși supravegherea activității rachetelor a continuat normal, iar pregătirea militară a rămas neafectată.

Restricțiile au urmat a ceea ce presa sud-coreeană a descris drept proteste multiple din partea oficialilor americani, care și-au exprimat îngrijorarea că informații sensibile au fost divulgate fără autorizație.

Nicio agenție americană nu a confirmat restricțiile în mod oficial. The Guardian a contactat ambasada SUA la Seul pentru comentarii.

Chung și-a apărat remarcile , spunând că acestea s-au bazat pe cercetări disponibile publicului, mai degrabă decât pe informații clasificate.

El a declarat luni reporterilor că este „profund regretabil” faptul că explicația sa politică a fost caracterizată drept o scurgere de informații. „Aceasta este o informație deschisă”, a spus Chung, citând un raport din 2016 al unui grup de experți american și o relatare din presa sud-coreeană.

El a menționat că a vorbit despre situl nuclear de la Kusong în timpul audierii de confirmare de anul trecut fără incidente. Scriind pe Facebook , el a spus că este „nedumerit” că problema a devenit brusc o problemă nouă luni mai târziu.

Președintele Lee Jae Myung, a cărui administrație adoptă o abordare conciliantă față de Coreea de Nord, l-a susținut pe ministrul său. Scriind pe X , Lee a spus că este un „fapt clar” că existența sitului Kusong fusese relatată pe scară largă în lucrările academice și în mass-media înainte de remarcile lui Chung.

„Orice afirmații sau acțiuni bazate pe presupunerea că ministrul Chung a divulgat informații clasificate furnizate de Statele Unite sunt greșite”, a scris Lee din Delhi în timpul unei vizite de stat în India. „Trebuie să analizez cu atenție de ce se desfășoară o situație atât de absurdă.”

Restricțiile vin pe fondul unor tensiuni mai ample în cadrul alianței, potrivit presei sud-coreene.

Ziarul progresist Hankyoreh a relatat că Washingtonul a invocat mai multe nemulțumiri atunci când a notificat Seulul cu privire la măsuri, inclusiv legislația în curs de elaborare care ar acorda Seulului autoritate asupra accesului la zona demilitarizată , o zonă gestionată în prezent exclusiv de comandamentul ONU condus de SUA.

Politicienii conservatori ai opoziției au cerut demiterea lui Chung, descriind remarcile sale ca fiind dăunătoare alianței cu Washingtonul. Într-un comunicat , partidul Puterea Poporului a numit-o un „dezastru de securitate evident”.

Ministerul Unificării susține că a explicat suficient temeiul remarcilor lui Chung adresate SUA și că nu au fost implicate informații clasificate.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a refuzat să ofere detalii despre acordurile de schimb de informații, dar a declarat că cooperarea strânsă cu SUA continuă.

Raportul din 2016, citat ulterior de Chung în apărarea sa, elaborat de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, a identificat o presupusă instalație de cercetare a centrifugelor timpurii în apropierea bazei aeriene Panghyon din zona Kusong, dar a descris-o ca fiind o „identificare preliminară a amplasamentului” care necesită confirmări suplimentare.

Se crede că Coreea de Nord și-a extins semnificativ programul nuclear în ultimii ani.

Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a declarat în timpul unei vizite la Seul săptămâna trecută că agenția a confirmat „o creștere rapidă a operațiunilor” reactorului de la Yongbyon.

„Toate acestea indică o creștere foarte serioasă a capacităților RPDC în domeniul producției de arme nucleare, estimată la câteva zeci de focoase nucleare”, a declarat Grossi reporterilor .