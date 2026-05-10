Coreea de Nord introduce "atacul nuclear automat” în Constituție dacă Kim va fi asasinat. Dictatorul, îngrozit de scenariul Khamenei

schimbarea vine pe fondul tensiunilor globale sporite în urma uciderii liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. FOTO: Profimedia Images

Coreea de Nord și-a actualizat constituția pentru a impune un atac nuclear de represalii în cazul asasinării liderului Kim Jong Un, potrivit Fox News.

The Telegraph a relatat că schimbarea vine pe fondul tensiunilor globale sporite în urma uciderii liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, și a altor oficiali în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu.

Khamenei a fost ucis într-un atac israelian la Teheran, ca parte a unei operațiuni militare coordonate dintre SUA și Israel la începutul acestui an.

Revizuirea constituțională a fost aprobată în timpul unei sesiuni a Adunării Populare Supreme din Coreea de Nord, care a început pe 22 martie la Phenian.

Serviciul Național de Informații (NIS) al Coreei de Sud a informat înalți oficiali guvernamentali săptămâna aceasta cu privire la actualizare, conform raportului.

Politica revizuită prezintă procedurile pentru acțiuni de represalii în cazul în care conducerea Coreei de Nord este incapacitată sau ucisă.

„Dacă sistemul de comandă și control asupra forțelor nucleare ale statului este pus în pericol de atacurile forțelor ostile... un atac nuclear va fi lansat automat și imediat”, prevede textul constituțional nou introdus.

Reuters a relatat anterior că Coreea de Nord și-a revizuit constituția pentru a defini teritoriul său ca fiind la granița cu Coreea de Sud și pentru a elimina referințele la reunificare, reflectând eforturile lui Kim de a trata oficial cele două Corei ca state separate.

Aceasta a marcat prima dată când Coreea de Nord a inclus o clauză teritorială în constituția sa.

Luna trecută, Kim s-a angajat să consolideze în continuare capacitățile nucleare ale țării, menținând în același timp o poziție fermă față de Coreea de Sud, pe care a numit-o statul „cel mai ostil”.

Kim a acuzat, de asemenea, Statele Unite de „terorism de stat și agresiune” și a semnalat că Coreea de Nord ar putea lua un rol mai activ în opoziția față de Washington pe fondul creșterii tensiunilor globale.