Coreea de Nord, test pentru o rachetă care poate lovi SUA. Ce spun experții despre capacitățile reale ale Phenianului

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la testarea unui motor îmbunătățit cu combustibil solid, destinat armelor capabile să ajungă pe teritoriul continental al Statelor Unite, și a calificat testul drept o evoluție semnificativă care consolidează arsenalul militar strategic al țării sale, a relatat duminică presa de stat, citată de Politico.

Deși testul este în concordanță cu obiectivul declarat al lui Kim de a achiziționa rachete mai agile și mai greu de detectat, care să vizeze SUA și aliații săi, unii experți consideră că afirmațiile Coreei de Nord ar putea fi exagerate.

Rachetele cu propulsie solidă integrată sunt mai ușor de deplasat, iar lansările lor sunt mai ușor de disimulat decât cele ale armelor cu combustibil lichid, care, în general, trebuie alimentate înainte de lansare și nu pot rezista mult timp.

Agenția oficială de presă Korean Central News Agency (KCNA) a relatat că Kim a urmărit testul la sol al motorului, care utilizează un material compozit din fibră de carbon.

Potrivit agenției, tracțiunea maximă a motorului este de 2.500 de kilonewtoni, în creștere față de aproximativ 1.970 de kilonewtoni raportați în cadrul unui test similar al unui motor cu combustibil solid, desfășurat în septembrie.

KCNA a precizat că testul a fost realizat ca parte a planului cincinal de înarmare al țării, menit să modernizeze „mijloacele de lovitură strategică” – un termen care se referă la rachetele balistice cu capacitate nucleară și la alte armamente. Kim a declarat că ultimul test al motorului are „o importanță deosebită în aducerea forței militare strategice a țării la cel mai înalt nivel”, potrivit KCNA. Agenția nu a precizat când sau unde a avut loc testul.

Raportul Coreei de Nord privind acest test ar putea fi un „bluf”, întrucât nu a dezvăluit unele informații esențiale, precum timpul total de combustie al motorului, a declarat Lee Choon Geun, cercetător onorific la Institutul de Politici pentru Știință și Tehnologie din Coreea de Sud.

Când Coreea de Nord a raportat testul de motor din septembrie, l-a descris ca al nouălea și ultimul test la sol al unui motor cu combustibil solid despre care declarase anterior că va fi utilizat pentru rachete balistice intercontinentale. Observatorii au anticipat la acel moment că Phenianul va testa în curând o rachetă intercontinentală echipată cu acest motor, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Programul nord-coreean de motoare cu combustibil solid s-ar putea confrunta cu întârzieri, sau țara ar fi putut decide să dezvolte un motor mai performant, posibil cu asistență rusă, a apreciat Lee. Cooperarea dintre cele două state s-a aprofundat în ultimii ani, Coreea de Nord trimiţând trupe și armament convențional pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În ultimii ani, Coreea de Nord a testat o serie de rachete balistice intercontinentale care demonstrează capacitatea potențială de a ajunge pe teritoriul continental al SUA, inclusiv rachete cu combustibil solid.

Însă unele dintre afirmațiile anterioare ale Phenianului privind teste majore de armament au fost întâmpinate cu scepticism din exterior. În 2024, Coreea de Nord a susținut că a testat cu succes o rachetă cu focoase multiple, dar Coreea de Sud a respins rapid afirmația, catalogând-o drept o tentativă de disimulare a unei lansări eșuate.

Unii experți străini susțin că Coreea de Nord se confruntă încă cu obstacole tehnologice înainte de a dispune de o rachetă intercontinentală funcțională, cum ar fi asigurarea supraviețuirii focoaselor în condițiile extreme ale reintrării în atmosferă. Alții contestă însă această evaluare, având în vedere numărul de ani pe care țara i-a dedicat programelor sale nucleare și balistice.

Deținerea unor motoare cu combustibil solid mai puternice și mai eficiente ar permite Coreei de Nord să construiască rachete intercontinentale mai mici, care pot fi lansate de pe submarine sau de pe vehicule mobile terestre, a explicat Lee. Alți observatori consideră că efortul de a crește puterea motorului este probabil legat de încercările de a plasa mai multe focoase pe o singură rachetă, pentru a spori șansele de a depăși sistemele de apărare americane.

Coreea de Nord și-a intensificat eforturile de extindere a arsenalului nuclear de când diplomația cu mize ridicate a lui Kim cu președintele Donald Trump s-a prăbușit în 2019.

La congresul Partidului Muncitorilor, desfășurat în februarie, Kim a lăsat deschisă ușa dialogului cu Trump, dar a cerut Washingtonului să renunțe la cerința dezarmării nucleare a Coreei de Nord ca precondiție pentru negocieri.