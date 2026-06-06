Un sistem de cultivare a plantelor inspirat de NASA a fost adus la Cluj-Napoca. Consumă cu până la 98% mai puțină apă

Un sistem de cultivare a plantelor inspirat de NASA a fost adus la Cluj-Napoca. Consumă cu până la 98% mai puțină apă. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Un sistem de cultivare a plantelor inspirat din tehnologia folosită de NASA pentru agricultura din spațiu a fost adus la Cluj-Napoca. Aparatura reduce consumul de apă cu până la 98% față de agricultura tradițională și accelerează creșterea plantelor. Rădăcinile sunt suspendate în aer și hrănite prin pulverizarea unei ceți fine de apă și nutrienți.

„Punem semințele, iar la un anumit interval se pulverizează apă la rădăcină. Diferența dintre sistemul hidroponic și cel aeroponic este că planta se dezvoltă în aer, în ceața respectivă, iar planta este mult mai curată. Chiar dacă apare o mică contaminare cu alge, acestea nu ajung la rădăcina plantei. Rata de germinare este de 95%, plantele cresc cu 45% mai repede și totul este mult mai curat față de sistemele hidroponice sau de cultivarea în pământ”, a declarat Ștefan Arsene, inițiatorul proiectului.

Ștefan Arsene este de profesie programator IT și este inițiatorul proiectului. Alături de cercetătorii de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, acesta a reușit să crească plante fără sol. Sistemul reduce consumul de apă cu până la 98% față de agricultura tradițională și poate accelera dezvoltarea plantelor.

Ideea proiectului a pornit, spune el, de la o discuție avută în urmă cu opt ani.

„Am primit o informație simplă de la un om obișnuit, paznic la barajul din Valea Uzului, din județul Bacău. Mi-a spus că 85% din apa potabilă a planetei se consumă în agricultură. Atunci, pur și simplu, mi s-au scurtcircuitat mai mulți neuroni, ca să spun așa, și am luat decizia: hai să reducem consumul de apă din agricultură. Rata de germinare este de 95%, plantele cresc cu 45% mai repede și sistemul este mult mai curat față de hidroponie și față de cultivarea în pământ”, a mai spus Ștefan Arsene.

Astfel de sisteme ar putea fi folosite pe scară largă în agricultura urbană, mai ales în spații închise, aproape de consumatori.

„Astfel de sisteme de cultură permit viitorului producător să le amplaseze în spații închise, în zona urbană. Faptul că sunt foarte aproape de consumatori, inclusiv de restaurante, face ca plantele să fie permanent în stare proaspătă. La noi, la universitate, avem un astfel de sistem experimental, la nivel de cercetare, dar în viața reală există producători care le pun în practică și produc microplante pentru diverse restaurante”, a declarat prof. dr. Mugurel Jitea, decanul Facultății de Horticultură din cadrul USAMV Cluj.

Sistemul este deocamdată în fază de experimentare, însă cei implicați speră ca, în următorii ani, acesta să devină o soluție viabilă pentru agricultura urbană din România.