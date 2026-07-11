Canicula și furtunile au distrus celebrii pepeni de Dăbuleni într-o singură săptămână. Fermierii sunt disperați: "Muncim degeaba"

Oamenii sunt disperați și apelează la toate mijloacele în încercarea de a mai salva ceva din recoltă. FOTO: Agerpres

Arși de caniculă, distruși de furtună și ciuruiți de ciori, așa au ajuns mulți dintre celebrii pepeni de Dăbuleni. De la arșiță și temperaturi de peste 45 de grade în câmp, până la vijelii și grindină. Toate s-au produs într-o singură săptămână și au stricat pepenii care erau pregătiți pentru recoltare. De ziua lubeniței, zeci de fermieri și cercetători din țară au încercat să găsească soluții pentru ca "dulcele de Dăbuleni" să ajungă totuși în piețe, potrivit informaţiilor prezentate sâmbătă, la emisiunea Agricool, de la Antena 3 CNN.

"Când vedem că începe să se păteze, punem iarbă pe ei. Ne descurcăm cum putem aici", spune o localnică.

Oamenii sunt disperați și apelează la toate mijloacele în încercarea de a mai salva ceva din recoltă. Sunt exploatații unde o treime din producție e compromisă.

"Ne confruntăm cu seceta. Noi pe timp de căldură băgăm apă de la fântână, apa e rece și le forțează creșterea și crapă. Prețul pe piață este foarte, foarte mic. Motorina e scumpă. noi muncim cam degeaba. Pepenii sunt sparți, indundați. În altă zonă, lubenițele au fost săltate de apă", a descris un localnic situația care a estimat că are pierderi ale culturilor de 30-40%.

Soiurile mai rezistente și noile tehnologii sunt soluțiile pentru a reduce din pierderi, precizează experții.

"Toate plantele de cultură suferă. Dacă în anii trecuți ne-am confruntat cu secetă și arșiță extreme, acest an, 2026, supune plantele la altă categorie de stres. Am avut parte de fluctuații, zile caniculare, urmate de ploi abundente, cu furtuni, vijelii, care coroborate au exercitat un stres de amploare asupra culturilor. Am avut și foarte multă apă, care a fost benefică, în special pentru zona solurilor nisipoase".