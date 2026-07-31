Cum a ajuns Spania în pericol să ia foc cu o probabilitate de 20 de ori mai mare decât până acum. De ce sunt mega-incendii în Franța

2 minute de citit Publicat la 22:49 31 Iul 2026 Modificat la 23:38 31 Iul 2026

Lacanau, Franța: Norii de fum de la incendiile de vegetație ce se manifestă la sud-est de stațiunea de pe litoral întunecă cerul. Foto: Hepta

Șansele de apariție a condițiilor pentru declanșarea unor mega-incendii precum cele din ultimele săptămâni în Franța și Spania au crescut considerabil, în urma schimbărilor climatice care afectează în mod deosebit Europa, scrie Politico.

Focuri enorme s-au răspândit în jurul orașelor Bordeaux și Madrid la sfârșitul săptămânii trecute, declanșând evacuări în masă și distrugând sute de case.

Incendiile, printre dintre cele mai grave consemnate vreodată în cele două țări, s-au răspândit ușor în urma secetei și căldurii persistente.

În contextul încălzirii globale, combinația de temperaturi ridicate, soluri uscate și vreme cu vânt a devenit de cel puțin două ori mai probabilă în Franța și de cel puțin 20 de ori mai probabilă în Spania, potrivit unei analize realizate de World Weather Attribution.

Oamenii de știință aflaseră deja că schimbările climatice au crescut probabilitatea valului de căldură record din Europa de Vest de la sfârșitul lunii iunie, precum și a secetei de primăvară.

Ambele evenimente au făcut terenurile mai predispuse la incendii.

„Aceste mega-incendii arată cât de repede căldura extremă provocată de schimbările climatice și zonele cu vegetație uscată uscate pot transforma incendiile în dezastre naționale”, a declarat Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, într-un comunicat, ca răspuns la noile descoperiri.

Reprezentant ONU: Omenirea dă foc la planetă în timp ce arde cărbune, petrol și gaze

„Umanitatea, care continuă să ardă cantități colosale de cărbune, petrol și gaze, 'coace' planeta, făcând condițiile mai periculoase și mega-incendiile, mai mortale și mai distructive”, a adăugat el, reiterând apelul pentru o tranziție mai rapidă de la combustibilii fosili poluanți la energia curată.

Cercetătorii au analizat un model al riscului de incendii care include condiții caniculare, uscăciune și vânt, precum și condițiile de mediu din timpul celei mai grave săptămâni cu focuri în apropiere de Madrid și Bordeaux.

Apoi au comparat situația din acest an cu cele mai grave condiții din verile anterioare și au analizat condițiile climatice actuale raportându-le la cele din epoca pre-industrială.

Concluziile studiului spun că, în situația din prezent, este de așteptat ca o vreme similară să se manifeste la fiecare 20 de ani în sud-vestul Franței și la fiecare șase ani în centrul Spaniei.

Un factor-cheie al creșterii riscului de incendiu a fost fenomenul meteorologic de la începutul acestui an, când s-a manifestat o primăvară secetoasă după o iarnă umedă, au precizat oamenii de știință.

În aceste condiții, vegetația a crescut excesiv, apoi s-a uscat, oferind mult combustibil pentru răspândirea incendiilor.

„Ceea ce vedem în Franța și Spania nu este doar ghinion, ci este un semn clar al impactului tot mai mare al încălzirii antropogene”, a subliniat Clair Barnes, specialistă în climă la Imperial College London și autor principal al studiului citat.

„Fiecare fracțiune de grad de încălzire ne împinge pe un teritoriu necunoscut, iar aceste incendii ne spun exact cum arată acest risc”, a adăugat ea.