„Am rămas fără cuvinte”. Cum se pregătește astronautul italian Luca Parmitano pentru misiunea Artemis III

3 minute de citit Publicat la 23:45 31 Iul 2026 Modificat la 23:45 31 Iul 2026

Luca Parmitano. sursa foto: Hepta

Astronautul italian Luca Parmitano se pregătește să devină primul european care ajunge pe orbită în cadrul programului Artemis al NASA, misiunea care ar urma să readucă omenirea pe Lună după decenii de absență. Selectat pentru Artemis III, programată să fie lansată în 2027, el spune că Europa își dorește un rol pe măsură în această nouă cursă spațială, scrie Euronews.

Astronautul italian Luca Parmitano va pilota misiunea Artemis III, următorul pas al NASA către prima aselenizare din ultimele decenii. El a povestit cum se pregătește, ce părere are despre cursa spațială și ce elemente europene va duce cu sine pe orbită.

„Noi, ca europeni, noi, ca italieni, vrem să fim parteneri puternici ai Statelor Unite în această cursă”, a declarat astronautul Luca Parmitano vorbind despre actuala frontieră a explorării spațiale: întoarcerea pe Lună.

Parmitano, astronaut italian al Agenției Spațiale Europene (ESA), a fost selectat de NASA pentru a lua parte la misiunea Artemis III, concepută ca o misiune de test pentru programul de aselenizare al agenției americane.

Programată să fie lansată în 2027, Artemis III va trimite trei astronauți NASA și pe Parmitano pe orbita joasă a Pământului, la bordul navei Orion, pentru a se andoca cu două module de aselenizare produse de compania SpaceX a lui Elon Musk și, respectiv, de Blue Origin, a lui Jeff Bezos.

NASA a prezentat misiunea drept unul dintre cele mai complexe zboruri spațiale cu echipaj uman din istoria recentă.

„Misiunea nu era deloc în orizontul meu”, a spus Parmitano. „Am rămas fără cuvinte, ceea ce e destul de neobișnuit pentru mine, și am fost cu adevărat recunoscător”.

Parmitano a fost primul comandant italian al Stației Spațiale Internaționale și a petrecut peste 366 de zile în spațiu, în cadrul a două misiuni de lungă durată: Volare (2013) și Beyond (2019–2020). A fost primul italian care a efectuat o ieșire în spațiu, iar acum va fi primul european care ajunge pe orbită în cadrul programului Artemis.

NASA a prezentat public echipajul misiunii Artemis III pe 9 iunie, la Johnson Space Center din Houston, Texas. Cu acea ocazie, Parmitano a rostit un discurs emoționant, numind Italia propria sa „rampă de lansare”, iar ESA – „turnul său de lansare”.

Parmitano a mai declarat că este recunoscător sistemului public de învățământ din Italia și că își propune să ducă pe orbită spiritul de determinare – o trăsătură care, pentru el, ține de identitatea europeană.

„Oamenii de vârsta mea nu ne-am născut europeni. Am devenit europeni. Această identitate a fost dorită, această identitate a fost un obiectiv, ceva ce ne-am propus să atingem”, a spus el.

Artemis III: o misiune complexă către Lună

În ciuda entuziasmului, Parmitano este conștient de provocările pe care le presupune Artemis III.

„Avem trei lansări care trebuie să aibă loc la interval scurt și de la nave spațiale foarte diferite”, a explicat el.

Reușita misiunii Artemis III va depinde de mai mulți factori, printre care pregătirea și lansarea cu succes a modulelor de aselenizare și a navei Orion a NASA, precum și manevrele orbitale critice.

În plus, astronauții vor trebui să locuiască în nava Orion, care are un volum locuibil de doar 8-9 metri cubi. Aceasta este construită pentru condițiile din spațiul cosmic profund, diferite de cele de pe orbita joasă a Pământului, unde se va desfășura misiunea.

Pentru a se pregăti pentru o călătorie atât de complexă, Parmitano și cei trei colegi de echipaj de la NASA – Randy Bresnik, Frank Rubio și Andre Douglas – urmează în prezent un program intens de antrenament.

Acesta presupune exersarea unor deprinderi esențiale, efectuarea de simulări și pregătirea pentru posibile scenarii de defecțiune.

„Antrenamentul nostru este foarte complex și minunat de divers și de variat”, a afirmat Parmitano.

În ce stadiu se află cursa spațială

Dacă în ultima vreme, pe Pământ, relațiile dintre UE și SUA au fost tensionate, în spațiu lucrurile nu stau deloc așa, susține Parmitano: „Nu ne uităm la ce se întâmplă la nivel politic; noi suntem operatori”.

Parmitano mai precizează că misiunea Artemis III face parte din cursa pentru întoarcerea pe Lună și a subliniat că relația dintre UE și SUA rămâne solidă pe orbită.

„Simțim cu toții un scop comun, acela al progresului omenirii pe Pământ, al vieții noastre, iar acesta este pasul următor”, crede el.

ESA a jucat un rol important în arhitectura misiunii Artemis. De pildă, a construit Modulul European de Serviciu, care furnizează navei Orion electricitate, control termic, oxigen, azot și apă.

Contribuția ESA la program a fost însă modificată în urma deciziei luate de NASA la începutul acestui an de a suspenda lucrările la Lunar Gateway, o stație spațială pe orbita Lunii pentru care Europa construia câteva module-cheie.

Cât despre termenul-limtă din 2027, considerat de mulți experți mult prea ambițios, Parmitano a replicat că „pentru a atinge obiective complexe, trebuie să fii ambițios și să împingi lucrurile din greu”.