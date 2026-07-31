Cutremur puternic în apropiere de Napoli: Patru răniţi, clădiri avariate şi blackout

1 minut de citit Publicat la 23:21 31 Iul 2026 Modificat la 23:27 31 Iul 2026

Cutremur puternic în apropiere de Napoli, vineri seara, 31 iulie 2026. Sursa colaj foto: capturi video X

Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 a avut loc vineri seara în zona Campi Flegrei, situată în apropierea orașului Napoli, din sudul Italiei, provocând pene de curent, întreruperea serviciilor feroviare și de metrou și avarierea unor clădiri, au declarat autoritățile, relatează Reuters.

Seismul s-a înregistrat la ora locală 19:46, la o adâncime de doar 2,6 kilometri, și a fost resimțit puternic atât în orașul Napoli, cât și în localitățile din provincie. Potrivit datelor furnizate de INGV (Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie), magnitudinea a fost de 4,7.

Autoritățile italiene au anunțat că patru persoane au fost rănite ușor. La aproximativ o oră după seismul principal, a fost înregistrată și o replică cu magnitudinea de 2,6.

?UPDATE [31.07-20:50] Campi Flegrei #Napoli #TERREMOTO (19:46) Md 4.7 (confermato)

Dicci dove sei (se sei nell’area e ADESSO) e la situazione, anche se ok. Grazie.



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Cutremurul puternic a fost resimțit clar și pe insulele Procida și Ischia, provocând momente de îngrijorare în rândul populației. În special în Procida, cutremurul de la ora 19:46 a fost resimțit distinct de numeroși locuitori, în special în zonele orientate spre continent.

Rapoartele au venit din Marina Grande, Via Libertà, Via Vittorio Emanuele și Terra Murata, unde mulți oameni au raportat că au simțit tremurul. Seismul a fost însoțit și de o scurtă pană de curent care a afectat unele zone ale insulei.

Primarul Luigi Muro a ordonat imediat activarea Centrului Operațional Municipal (COC) al Protecției Civile. În urma evaluărilor inițiale, autoritățile locale au anunțat că nu au fost raportate victime sau daune materiale, deși locuitorii rămân profund afectați. Au existat, de asemenea, momente de îngrijorare în Ischia, unde au fost primite numeroase rapoarte din Ischia Porto, Barano și Casamicciola.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, acesta este cel mai puternic cutremur produs în zonă de la reactivarea fenomenului de bradisism, care afectează de mai mult timp regiunea Pozzuoli-Bacoli.