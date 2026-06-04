Surse: Sume imense de bani găsite acasă la Cristian Pomohaci. Avea aproape 2 milioane de euro, în opt valute diferite

Cristian Pomohaci a fost reținut miercuri pentru 24 de ore. Foto: Agerpres

Peste 9 milioane de lei, în diferite valute, au fost ridicați de anchetatori în urma perchezițiilor efectuate miercuri la Cristian Pomohaci, potrivit unor sure Antena 3 CNN. Fostul preot a fost reținut ieri pentru 24 de ore, sub acuzații de viol asupra unui minor. Urmează să afle dacă va fi arestat preventiv.

Sumele de bani găsite în urma percheziției domiciliare:

7.911.000 lei

239.500 euro

10.400 lire sterline

10.470 dolari canadieni

3.630 dolari americani

1.240.000 forinți

1.000 franci elvețieni

350 șecheli israelieni.

Astfel, convertind aceste sume, totalul banilor găsiți la Pomohaci depășește 9,2 milioane de lei (1,85 milioane de euro).

Pomohaci și-a petrecut noaptea în spatele gratiilor

Cristian Pomohaci, fostul preot și cântăreț de muzică populară şi-a petrecut prima noapte în spatele gratiilor după ce a fost reţinut. Este acuzat, din nou, că ar fi violat mai mulţi băieţi minori.

Pe parcursul zilei de miercuri au fost efectuate mai multe percheziții în două locuințe care aparțin fostului preot.

Potrivit surselor din anchetă, verificările se fac într-un dosar care vizează două infracțiuni extrem de grave. Cercetările ar fi început în urma unor plângeri, iar faptele ar fi început în anul 2022.

Cristian Pomohaci a fost cercetat și în trecut pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. Procurorii au considerat că faptele sunt prescrise, timpul scurs de la comiterea acestora fiind de mai mult de zece ani.

Fostul preot Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv, în noiembrie 2020, de Curtea de Apel Mureş la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, după ce ani la rând nu a plătit impozit la sumele câştigate din închirierea numeroaselor proprietăţi.