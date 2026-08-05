Mihai Gâdea a dominat audiențele. „Sinteza Zilei”, peste toate televiziunile de știri la un loc

1 minut de citit Publicat la 13:49 05 Aug 2026 Modificat la 13:49 05 Aug 2026

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Sinteza Zilei”, cu Mihai Gâdea, a dominat categoric seara precedentă. În momentele cheie ale emisiunii, Antena 3 CNN a fost peste toate televiziunile de știri la un loc.

În intervalul 20:52 - 23:15, Antena 3 CNN a depășit constant România TV, Digi24, Realitatea Plus și Euronews, iar în intervalele esențiale ale serii a avut o audiență mai mare decât audiența cumulată a tuturor celor patru televiziuni de știri.

Pe întreaga durată a emisiunii, Antena 3 CNN a rămas peste aproape toate combinațiile de câte trei canale de știri la un loc.

„Sinteza Zilei” a fost lider de audiență pe toate targeturile analizate:

18+ Urban AB & Studii Superioare (12,0%)

18+ Urban AB (9,5%)

25–59 Urban ABC (7,5%)

Urban All (7,0%)

18+ Urban (6,9%)

25–59 Urban (6,2%).

Performanța din Prime Time a fost precedată de o zi în care Antena 3 CNN a dominat constant clasamentul televiziunilor de știri.

Emisiunea „Newsroom”, prezentată de Andreea Dumitrache, a fost lider cu un market share de 11,1% în targetul comercial 25–59 Urban ABC.

Jurnalul Știri, prezentat de Ana Iorga, a ocupat primul loc cu 10,6%, iar emisiunea „Decisiv”, moderată de Mădălina Mihalache, și-a păstrat poziția de lider cu 11,6%.

Seria rezultatelor foarte bune a continuat între 16:00 și 17:00, când jurnalul Știri, prezentat de Sabrina Preda, a fost lider cu un market share de 8,7% în targetul comercial 25–59 Urban ABC.

Între 18:00 și 19:00, „News Hour with CNN”, prezentat de Sabrina Preda, și-a menținut poziția de lider, înregistrând 6,6%.

Între 19:00 și 21:00, emisiunea «Decisiv», moderată de Cătălina Porumbel, a fost liderul televiziunilor de știri, cu un share mediu de 6,23%, aproape dublu față de România TV (3,21%) și peste Digi24 (1,95%), B1 TV (1,08%) și Realitatea Plus (0,80%).

Performanța Antena 3 CNN s-a apropiat de share-ul cumulat al principalilor competitori, confirmând dominația postului în intervalul de prime time.

Performanța a fost confirmată și în targetul comercial premium 25–59 Urban ABC, relevant pentru piața de publicitate.

Antena 3 CNN a înregistrat un market share de 7,90% pe întreaga zi, depășind audiența cumulată a patru televiziuni de știri concurente.

În Prime Time, postul a obținut un market share de 7,69%, mai mare decât audiența cumulată a tuturor celor cinci canale concurente de știri.