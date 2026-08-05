Debitul Dunării a ajuns la minimul istoric de 1.400 mc/s. Va rămâne la acest nivel până în 12 august

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Debitul fluviului Dunărea, la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), se va situa, miercuri, la valoarea de 1.400 mc/s, similară nivelului minim istoric din 1985, iar ulterior va rămâne staţionar până în primele zile ale săptămânii viitoare, arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).



Potrivit hidrologilor, în intervalul 5 - 12 august, valoarea prognozată a debitului va fi sub media multianuală a lunii august (3.900 mc/s), scrie Agerpres.



"Menţionăm că estimările prognostice pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune", precizează sursa citată.



În aceeaşi perioadă analizată, în aval de Porţile de Fier, debitele Dunării vor fi, în general, în scădere uşoară.



Conform INHGA, în intervalul 6 - 12 august, debitele medii zilnice, pe râuri, vor fi relativ staţionare, dar sunt posibile creşteri izolate, de niveluri şi debite, pe unele cursuri mici de apă din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă, local mai însemnate cantitativ.