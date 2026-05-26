Noul Ferrari electric a provocat un scandal uriaș în Italia. Chiar și Salvini s-a supărat

1 minut de citit Publicat la 22:32 26 Mai 2026 Modificat la 22:47 26 Mai 2026

Ce au în comun ministrul italian al Transporturilor, de dreapta, Matteo Salvini, fostul șef Ferrari Luca Cordero di Montezemolo și parlamentarul opoziției Carlo Calenda? Cu toţii au criticat, la fel ca şi restul Italiei, designul primului Ferrari complet electric, notează Politico.

"Electric, extrem de scump (550.000 de euro!) și, din punct de vedere estetic, vorbește de la sine... Arată ca orice altceva decât ca o mașină Ferrari. Și se presupune că asta e «inovație»? Mă întreb ce ar spune Enzo Ferrari...?”, a postat ministrul Transporturilor din Italia, Matteo Salvini.

Acţiunile Ferrari au scăzut cu 8%

Comentariile lui Salvini vor amplifica probabil tensiunile dintre guvernul italian și familia Agnelli-Elkann, cel mai mare acționar individual al Ferrari și producătorul auto global Stellantis.

Controversatul Luce - primul model Ferrari complet electric și cu cinci locuri - a stârnit imediat indignare în Italia. De asemenea, nu i-a convins imediat pe investitori, acțiunile Ferrari scăzând cu peste opt procente marți.

Ferrari-ul cu patru uși, etichetat drept „cel mai confortabil Ferrari din toate timpurile”, a fost co-proiectat de Jony Ive, fostul director de design la Apple. Unii au remarcat în glumă o asemănare între noul Ferrari, disponibil într-o culoare neobișnuită de albastru deschis, și produsele iconice Apple proiectate de echipa lui Ive.

Di Montezemolo: "Riscăm să distrugem o legendă"

Di Montezemolo, care a condus Ferrari timp de peste două decenii, a criticat și el mașina. „Riscăm să distrugem o legendă”, a declarat Montezemolo marți, argumentând că mașina nu merită să afișeze insigna Ferrari, faimosul Căluţ Cabrat.

„Cel puțin, aceasta este cu siguranță o mașină pe care chinezii nu o vor imita”, a glumit Montezemolo, care a lucrat cu fondatorul omonim al companiei, Enzo Ferrari, încă de la vârsta de douăzeci de ani.

Carlo Calenda, un parlamentar centrist al opoziției, a profitat de ocazie pentru a ataca din nou familia Elkann-Agnelli, acuzând-o că subminează bijuteriile industriale italiene precum Ferrari.

Președintele italian Sergio Mattarella a fost printre primii care au văzut mașina luni, îndrumat de președintele Ferrari, John Elkann, urmașul familiei Agnelli.