Imaginile din satelit arată o nouă problemă modernă cu care se confruntă nord-coreenii. Phenian s-a umplut de plăcuțe auto galbene

6 minute de citit Publicat la 23:45 12 Mai 2026 Modificat la 23:50 12 Mai 2026

Imaginile din satelit arată o nouă problemă modernă cu care se confruntă nord-coreenii: gasirea unui loc de parcare. FOTO: Instagram dprk360

Locuitorii capitalei Coreei de Nord, obișnuiți de mult timp cu probleme grave, de la foamete până la riscul unui război nuclear, se confruntă acum cu o dilemă mult mai obișnuită în lumea modernă: găsirea unui loc de parcare, scrie The Independent.

În Phenian a crescut la un nivel fără precedent numărul de mașini personale. Acest lucru a dus la primele blocaje în trafic din oraș și la nevoia de noi parcări și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Schimbarea a fost confirmată de trei persoane care au vizitat recent țara și de imagini din satelit analizate de Reuters.

Apariția culturii automobilului într-unul dintre cele mai sancționate și mai slab dezvoltate economic state din lume este o evoluție surprinzătoare. Semnele acestei schimbări se văd deja în mai multe zone ale orașului. Parcările unor hoteluri sunt acum adesea pline, iar mașinile ajung să fie lăsate și pe străzile din apropiere. Zonele din jurul sălii de bowling Gold Lane și ale pieței suburbane Rakrang, un important loc de aprovizionare cu alimente, sunt tot mai aglomerate cu mașini.

Chiar și liderul nord-coreean Kim Jong Un a recunoscut această tendință în aprilie, când a vizitat un centru auto-service. Acolo, el a inspectat mai multe vehicule, ale căror mărci și modele erau acoperite cu huse argintii.

Să ai o mașină rămîne un privilegiu al elitei

Comerțul tot mai activ cu automobile nu apare direct în statisticile oficiale, deoarece exportul de mașini către Coreea de Nord este interzis prin sancțiunile ONU. Totuși, datele vamale chineze arată o creștere puternică a livrărilor de produse legate de automobile, precum anvelope, oglinzi. Acestea indică o cerere tot mai mare pentru piese și alte produse necesare, pe măsură ce tot mai mulți nord-coreeni ajung să aibă permis.

Această creștere vine după modificări ale legislației nord-coreene, care au oficializat în ultimii doi ani dreptul de proprietate privată asupra mașinilor. Șoferii autorizați pot cumpăra un vehicul pentru fiecare gospodărie, prin dealeri certificați de stat. Totuși, deținerea unei mașini rămâne, în mare parte, un privilegiu al elitei și al clasei antreprenoriale cunoscute sub numele de donju, spun analiștii.

Reuters a încercat să documenteze modul în care noua pasiune a Phenianului pentru automobile transformă orașul și rolul Chinei, cel mai mare exportator auto din lume, în acoperirea acestei cereri.

Jurnaliștii au analizat zeci de imagini din satelit, au verificat conținut publicat pe rețelele sociale care arată trafic mai intens și mașini de mărci străine în Coreea de Nord și au discutat cu peste 10 surse, inclusiv oameni de afaceri, diplomați și persoane care au vizitat recent țara.

Peter Ward, cercetător la Institutul Sejong din Seul, a spus că politica auto a Coreei de Nord face parte dintr-un efort mai amplu de a aduce activitatea economică privată sub controlul statului. Potrivit lui, Kim Jong Un a permis deținerea de mașini personale pentru că acest lucru direcționează consumul prin firme de stat: mașinile sunt vândute de dealeri de stat, întreținute de service-uri de stat și alimentate la benzinării de stat.

„Astfel, stimulează consumul și, în același timp, reglementează ceea ce înainte era un comerț în creștere pe piața neagră”, a declarat el pentru Reuters.

Entuziasmul nord-coreenilor pentru condus schimbă nu doar imaginea străzilor din Phenian. Unii analiști spun că acesta adâncește și dependența față de China, principalul partener comercial al Coreei de Nord și sursa celor mai multe vehicule care circulă acum pe drumurile țării.

Ministerul chinez de Externe a transmis pentru Reuters că China și Coreea de Nord sunt vecini prieteni și au schimburi comerciale normale. Ministerul nu a răspuns direct la întrebările privind fluxul de mașini produse în China către Coreea de Nord, dar a spus că Beijingul cere companiilor să facă afaceri „legal și conform regulilor”.

Plăcuțele galbene, folosite pentru mașinile private, devin tot mai răspândite

În Phenian, plăcuțele de înmatriculare erau în mod tradițional albastre sau negre, indicând proprietatea statului sau a armatei. Însă plăcuțele galbene, folosite pentru mașinile private, devin tot mai răspândite, au declarat pentru Reuters două persoane care au vizitat recent țara.

Aram Pan, un fotograf din Singapore care administrează un cont de Instagram dedicat Coreei de Nord, a spus că a fost uimit să rămână blocat în trafic în Phenian, în octombrie, în timpul celei de-a 20-a vizite în această țară.

„Drumurile principale au devenit puncte de blocaj pur și simplu pentru că acum sunt prea multe mașini”, a spus el. „Am văzut cu siguranță peste o sută de mașini cu plăcuțe galbene.”

Cele mai multe dintre mașinile văzute de Pan erau mărci chinezești, a spus acesta.

Un om de afaceri străin care vizitează regulat Coreea de Nord a declarat că parcarea în centrul Phenianului a devenit dificilă, multe locuri fiind gestionate de persoane care percep taxe. În octombrie, presa de stat l-a arătat pe Kim Jong Un vizitând un spital nou, care avea parcare subterană — o dotare care, potrivit omului de afaceri, este neobișnuită în capitală.

Infrastructura pentru vehicule electrice este încă limitată, dar au început să apară stații de încărcare pentru taxiuri electrice, au spus omul de afaceri și un diplomat.

Nu este clar câte mașini private circulă pe drumurile din Coreea de Nord. Totuși, recent au apărut plăcuțe de înmatriculare cu numere din cinci cifre. Un videoclip și o imagine publicate pe rețele sociale chineze din martie încoace, de străini aflați în Coreea de Nord și verificate de Reuters, arată vehicule cu plăcuțe galbene și numere de înmatriculare din seria 10.000.

Oficial, China a exportat anul trecut doar două mașini în Coreea de Nord

Sancțiunile ONU impuse Coreei de Nord din cauza programelor sale nuclear și balistic interzic livrarea de vehicule către această țară din decembrie 2017. Oficial, China a exportat anul trecut doar două vehicule în Coreea de Nord, potrivit datelor vamale, față de peste 3.200 în anul în care interdicția a intrat în vigoare.

În schimb, exporturile chineze de produse legate de automobile către Coreea de Nord au crescut puternic față de nivelurile de dinaintea pandemiei. Livrările de anvelope noi pentru autoturisme au ajuns la aproape 193.000 de unități în 2025, în creștere cu 88% față de media de dinainte de COVID, în timp ce exporturile de oglinzi retrovizoare sunt de patru ori mai mari. Livrările de uleiuri au crescut cu peste 150%.

Filmări și fotografii publicate pe rețelele sociale între sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2026 de către locuitori și vizitatori din Phenian, verificate de Reuters, arată vehicule de mărci străine la un centru de service și pe străzile orașului. Printre acestea se numără modele ale producătorilor chinezi Changan, Chery și Geely, precum și mărci europene precum BMW și Audi.

„În trecut, puteai indica o anumită marcă” drept cea mai populară în Coreea de Nord, a spus Joung Eun-lee, cercetătoare la Korea Institute for National Unification, un think tank finanțat de guvernul sud-coreean. „Dar recent varietatea a devenit atât de mare, încât este dificil să identifici o singură marcă dominantă.”

Prețurile variază între 5.000 și 30.000 de dolari pentru tot felul de modele noi și second-hand, pe benzină sau electrice, a spus Joung, citând informații primite de la comercianți din zona de frontieră.

Audi și BMW au declarat pentru Reuters că nu au activități comerciale în Coreea de Nord și că importatorii și dealerii lor sunt obligați prin contract să respecte sancțiunile. Cei doi producători auto germani au spus că nu știau că vehiculele lor circulă în Phenian. Audi a adăugat că nu are control asupra mașinilor second-hand aflate în proprietate privată.

Pe străzile tot mai aglomerate ale Phenianului, efectul tuturor acestor mașini importate este imposibil de ignorat. „Este incredibil cât de aglomerat a devenit traficul”, a spus omul de afaceri străin. „Plăcuțele galbene sunt peste tot.”