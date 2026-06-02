Manole, despre întârzierile reclamate de ministrul Pîslaru: Boloș a amânat jalonul. Să întrebe la PNL. Să nu ne deranjeze pe noi la PSD

Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al Muncii, l-a atacat, marți, pe ministrul Dragoș Pîslaru, după declarațiile acestuia privind timpul scurt rămas pentru finalizarea proiectului legii salarizării. "Să întrebe la PNL. Să nu ne deranjeze pe noi la PSD", a spus Manole.

Florin Manole a reclamat că amânarea jalonului din PNRR nu este o decizie care trebuie pusă în sarcina PSD. El a spus că, pentru a înțelege cum s-a ajuns la actualul calendar, trebuie urmărit istoricul declarațiilor făcute pe acest subiect de Marcel Boloș, fost ministru PNL al Investițiilor și Proiectelor Europene.

"Dacă vă uitați în istoricul declarațiilor pe acest subiect, o să îl vedeți pe Marcel Boloș, ministru PNL, care spune cum acest jalon a fost amânat în ultima cerere de plată", a declarat Florin Manole.

"A fost o decizie care trebuie respectată. A fost o decizie a statului român de atunci. Evident că nu ar trebui să și-o asume PSD. Dacă are orice probleme referitoare la calendarul acestui proiect, Pîslaru să îl sune pe Boloș și să îl întrebe cum s-a ajuns la această decizie și de ce Boloș a propus și a implementat această amânare în ultima cerere de plată.

Este o discuție între colegi de partid. O pot avea oricând, nu trebuie să ne deranjeze pe noi, cei de la PSD, cu acest lucru", a spus deputatul social-democrat.

Replica vine în contextul în care Dragoș Pîslaru a susținut că proiectul legii salarizării are nevoie de corecturi și că timpul rămas este foarte scurt. El a afirmat că unele grile nu sunt încă așezate corect, că există situații care trebuie reanalizate și că România trebuie să finalizeze reforma pentru a evita riscul pierderii unor fonduri europene din PNRR.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că a devenit "țap ispășitor" pentru un proiect de lege care nu îi aparține. Întrebat de ce nu a chemat sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale la discuții înainte să fie publicat proiectul legii salarizării, Pîslaru a declarat că el a preluat actul normativ "ca atare" de la fostul ministru al Muncii și acum îi oferă o șansă să fie corectată.

Proiectul de lege al salarizării unitare, prezentat luni de ministrul interimar al Muncii, a declanșat revoltă în toate sectoarele publice.

De marți, la Ministerul Muncii au început discuții cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale pentru a modifica proiectul de lege. La finalul discuțiilor de joi cu reprezentanții cadrelor didactice și Ministerul Apărării, Dragoș Pîslaru a declarat că proiectul nu este "perfect" și a constatat "mai multe lacune".

Întrebat de ce nu a chemat sindicatele la consultări înainte de publicarea proiectului, ministrul a răspuns:

"Este foarte simplu. Eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut trei săptămâni la dispoziție cu o lege pregătită în trecut și trebuie să îi întrebați pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. E un lucru foarte simplu".