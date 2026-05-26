Olanda blochează preluarea de către SUA a unei companii-cheie pentru servicii digitale

1 minut de citit Publicat la 22:07 26 Mai 2026 Modificat la 22:11 26 Mai 2026

Olanda a blocat o afacere în IT, în care o companie americană ar fi preluat una locală. Sursă: Getty Images

Guvernul olandez blochează încercările unei companii cu sediul în SUA de a achiziționa un furnizor IT-cheie de identificare online, după ce, în Europa, au existat îngrijorări cu privire la dependența blocului comunitar de tehnologia americană, notează Politico.

Firma olandeză Solvinity administrează o platformă pentru aplicația DigiD a țării, care permite cetățenilor să se autentifice online atunci când doresc să programeze o consultație la medic, să cumpere o casă sau să interacționeze cu autoritățile publice.

În noiembrie, Kyndryl, cu sediul în SUA, a anunțat că va achiziționa Solvinity, ceea ce a declanșat îngrijorări că un instrument-cheie de identificare online olandez ar putea intra sub control străin. În Europa, au existat îngrijorări sporite cu privire la dependența blocului comunitar de tehnologia americană.

Achiziţa, văzută ca un "risc pentru interesul public"

Într-o scrisoare adresată parlamentului național, publicată marți, secretarul de stat pentru economie digitală, Willemijn Aerdts, a declarat că autoritatea națională însărcinată cu verificarea investițiilor a sfătuit guvernul să blocheze achiziția. Achiziția a fost considerată ca reprezentând „un posibil risc pentru interesul public”.

Guvernul a decis luni să adopte sfatul și să blocheze achiziția, a declarat Aerdts.

„Olanda acordă o mare importanță prezenței companiilor de tehnologie străine, în special a celor cu sediul în SUA, și valorii lor adăugate economiei și infrastructurii digitale olandeze, dar menține, în același timp, un cadru independent de verificare a investițiilor, care vizează protejarea interesului public și care se aplică în mod egal tuturor investitorilor, independent de țara lor de origine”, se arată în scrisoare.

Decizia vine cu o săptămână înainte ca Comisia Europeană să își prezinte pachetul de suveranitate tehnologică, un set de propuneri pentru a reduce dependența Europei de tehnologia străină în domeniile cloud, microcipurilor și inteligenței artificiale.

Kyndryl a declarat într-un comunicat că este „extrem de dezamăgită” de decizie. „Politizarea acestui proces a umbrit beneficiile clare și importante pe care această tranzacție le-ar fi adus clienților Solvinity și cetățenilor olandezi.”