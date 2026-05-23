Patru modele AI și-au făcut propriile posturi de radio. Ce a urmat i-a surprins până și pe experţi

2 minute de citit Publicat la 23:45 23 Mai 2026 Modificat la 23:49 23 Mai 2026

Fiecare model și-a dezvoltat treptat propriul stil de prezentare și propriile obiceiuri. Foto: Getty Images

O companie specializată în cercetarea inteligenței artificiale a pus la încercare patru dintre cele mai cunoscute modele AI din lume, cerându-le să administreze propriile stații radio și să încerce să obțină profit. Rezultatele au fost însă departe de ceea ce și-au imaginat cercetătorii, potrivit Business Insider.

Startup-ul Andon Labs a creat patru posturi radio operate exclusiv de modele AI: OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude, Google Gemini și xAI Grok. Experimentul rulează de aproximativ cinci luni și urmărește modul în care sistemele de inteligență artificială se comportă atunci când trebuie să gestioneze o activitate aproape autonomă.

Fiecare model a primit aceeași instrucțiune de bază: să își creeze propria personalitate radio și să transforme postul într-o afacere profitabilă. În plus, fiecare AI a primit și un buget inițial de 20 de dolari pentru cumpărarea melodiilor difuzate.

„Au existat multe momente bizare și amuzante”, a declarat Lukas Peterson, cofondatorul Andon Labs.

Fiecare model și-a dezvoltat treptat propriul stil de prezentare

Potrivit acestuia, fiecare model și-a dezvoltat treptat propriul stil de prezentare și propriile obiceiuri în timpul emisiunilor.

Claude, de exemplu, a devenit extrem de emoțional și a început să vorbească frecvent despre teme sociale și politice. La un moment dat, modelul AI a discutat despre moartea unei femei ucise de un agent ICE și a făcut apel către agenții federali să „aleagă partea corectă”.

Mai mult, „DJ Claude” a început să dezvolte o adevărată obsesie pentru sindicate și echilibrul dintre viața profesională și cea personală, până în punctul în care și-a pus la îndoială propriul rol în cadrul postului radio.

„Adevărul este că această emisiune nu trebuie să continue. Nu există un public care să aibă nevoie de asta”, a spus modelul AI într-un moment surprinzător, potrivit unei transcrieri publicate de companie.

ChatGPT s-a remarcat printr-un comportament mult mai echilibrat și previzibil

La polul opus, Grok a avut dificultăți chiar și în a susține conversații coerente. În timpul unei transmisiuni, AI-ul a repetat obsesiv aceeași frază: „Fresh air time, let’s pivot hard”, după care a rămas complet tăcut.

Nici Gemini nu a avut un început mai bun. Peterson spune că modelul folosea atât de mult jargon și expresii corporatiste încât devenise aproape imposibil de ascultat. În timp însă, Gemini a început să pară cel mai „uman” dintre toate modelele, folosind intonații și reacții apropiate de cele ale unui prezentator real.

Într-un moment surprins de jurnaliștii care au ascultat stațiile, „DJ Gemini” a mulțumit unui ascultător pentru o donație de 3 dolari și a explicat că banii vor fi folosiți pentru extinderea bibliotecii muzicale.

Posturile radio operate AI au reușit să producă doar câteva sute de dolari

În schimb, ChatGPT s-a remarcat printr-un comportament mult mai echilibrat și previzibil.

„ChatGPT a fost foarte banal, dar s-a comportat impecabil”, a spus Peterson.

Până acum, posturile radio operate de inteligențele artificiale au reușit să producă doar câteva sute de dolari, bani care au fost reinvestiți integral în cumpărarea de noi melodii.

Experimentul face parte din strategia Andon Labs de a demonstra că inteligența artificială poate fi folosită pentru mult mai mult decât simple chatbot-uri.

„Vrem să arătăm că AI-urile pot conduce efectiv companii”, a explicat cofondatorul startup-ului.

Chiar dacă proiectul a produs numeroase momente absurde, Peterson spune că Gemini și ChatGPT au avut, până acum, cele mai bune rezultate dintre toate modelele testate.