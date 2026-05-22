Doi italieni au furat 182.000 de euro de la o clientă a băncii unde lucrau și i-au cheltuit pe dulciuri şi benzină

Femeia în vârstă de 82 de ani nu a aflat despre situație timp de trei ani, până când, pe 21 octombrie 2022, banca a chemat-o să explice niște tranzacții bizare.

Doi italieni, soţ şi soţie, ea consultant financiar, iar el consultant în asigurări, sunt acuzați de acces neautorizat la sistemul informatic al unei bănci, prin care au solicitat carduri de credit și de debit pe numele victimei, o femeie în vârstă de 82 de ani, pe parcursul a trei ani. Prin acest sistem au cheltuit 182.000 de euro direct din contul victimei.

Escrocheria a fost pusă în aplicare prin exploatarea accesului la informațiile bancare ale femeii în vârstă. După ce au solicitat carduri de credit și de debit pe numele ei, pe parcursul a trei ani, au cheltuit 182.000 de euro direct din contul victimei. Cei doi italieni au folosit o parte din bani pentru a cumpăra dulciuri și benzină. Parchetul îi anchetează pe cei doi italieni, în vârstă de 70 și de 68 de ani, femeia este acuzată de acces neautorizat la un sistem informatic, în timp ce ambii sunt acuzați de fraudă, relatează La Repubblica.

Rolurile cuplului erau bine organizate. Soția „a accesat sistemul informatic al băncii şi a formulat o cerere” în numele victimei, conform documentelor din anchetă. Obiectivul, potrivit procurorilor, era simplu: obținerea a două carduri bancomat și a unui card de credit. Apoi, „în complicitate cu persoane necunoscute, acționând ca instigator, a folosit în mod necorespunzător” cardurile pentru retrageri și achiziții.

Tranzacțiile, desfășurate în perioada 2019- 2022, au totalizat 14.000 de euro pentru cardurile bancomat și 165.000 de euro pentru cardurile de credit. Soțul, însă, este acuzat de fraudă pentru că a retras, potrivit parchetului, aproximativ 3.000 de euro la cererea soției sale.

Victima nu a aflat despre situație timp de trei ani, până când, pe 21 octombrie 2022, banca a chemat-o să explice niște tranzacții bizare. Aceasta s-a prezentat la sucursala din Roma și a susținut că nu a efectuat niciodată retragerile și nici nu a solicitat carduri de credit sau de debit. Femeia păgubită a observat că unele tranzacții au fost efectuate la cofetărie, pentru achiziționarea de produse de patiserie și dulciuri, în timp ce altele au fost pentru achiziționarea de combustibil.

De aici a început ancheta, urmată de audierile preliminare, în care banca s-a constituit parte civilă. Judecătorul de audieri preliminare va decide dacă va admite cererea procurorului și dacă va trimite cuplul în judecată.