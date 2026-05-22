O fostă angajată ISU, condamnată în dosarul Colectiv, a fost prinsă în Republica Moldova. Va executa acolo o pedeapsă mai mică

Publicat la 15:19 22 Mai 2026 Modificat la 15:19 22 Mai 2026

Imagine de arhivă de după incendiul din Colectiv, 31 octombrie 2025. Sursa foto: Hepta

Antonina Radu, unul dintre pompierii condamnați în dosarul Colectiv, a fost încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde va executa o pedeapsă mai mică decât cea stabilită de instanțele române. Fosta angajată a ISU, care deține și cetățenie moldoveană, a fugit din România înainte de pronunțarea definitivă a sentinței. Republica Moldova nu își extrădează propriii cetățeni, astfel că Ministerul Justiției a solicitat ca aceasta să își execute pedeapsa acolo, relatează Agerpres.

În mai 2022, Antonina Radu, pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti, cu dublă cetăţenie, a fost condamnată definitiv alături de colegul ei, George Matei, la 8 ani şi 8 luni închisoare.

Cei doi au fost acuzaţi că au permis funcţionarea clubului Colectiv, deşi ştiau că localul nu deţine aviz de securitate la incendiu. În urma incendiului din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, 65 de persoane au decedat, iar peste 200 au fost rănite.



Antonina Radu a fugit din România, fiind dată în urmărire internaţională. Ulterior a fost localizată în Republica Moldova, ţară care nu îşi extrădează cetăţenii.

„În urma localizării sale pe teritoriul Republicii Moldova şi având în vedere că acest stat nu îşi extrădează proprii cetăţeni, la data de 31 mai 2022 Ministerul Justiţiei din România a transmis autorităţilor moldovene cererea de preluare a executării pedepsei.

Urmare acestui fapt, Radu Antonina execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pronunţată de instanţa moldovenească în baza recunoaşterii condamnării din România, în prezent aceasta fiind încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova”, a precizat Ministerul Justiției într-un comunicat de presă.



La patru ani de la pronunţarea sentinţei, Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că Antonina Radu a fost încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde va executa 6 ani de detenţie, din cei 8 ani şi 8 luni cât primise în România.



„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiţiei a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova privind recunoaşterea şi punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina”, se arată în comunicatul citat.