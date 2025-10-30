Ministrul Sănătății, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: Simt rușine. Promit că România va trata marii arşi în centre moderne

Imagini de arhivă de după incendiul din Colectiv. Sursa foto: Agerpres Foto

România va putea trata marii arşi în centre moderne, construite cu grijă şi demnitate, a declarat joi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-un mesaj transmis la 10 ani după tragedia de la "Colectiv".

"Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de ruşine, de neputinţă. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arşi? Nu ştiu şi uneori nici nu mai pot înţelege. Ce ştiu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătăţii. Le coordonez de 3 ani - atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Simt ruşine uneori. O ruşine grea, pentru nepăsare şi indolenţă. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii şi asistentele îşi sacrificau zilele şi nopţile în spitale, ţinând sistemul pe umeri. (...) Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat şi că România va putea trata marii arşi în centre moderne, construite cu grijă şi demnitate", a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete a reiterat că România are în construcţie trei centre de arşi iar cel de la Timişoara se va finaliza chiar anul acesta.

"După 10 ani de aşteptare şi ruşine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult", a adăugat ministrul Sănătăţii.