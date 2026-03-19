Un petrolier rusesc încărcat cu 730.000 de barili de petrol se îndreaptă spre Cuba și va ajunge acolo în patru zile

Un petrolier rusesc cu 730.000 de barili de petrol se îndreaptă spre Cuba, în contextul blocadei economice impuse de SUA, potrivit datelor maritime. Nava va ajunge la destinație în 23 martie, scrie The Guardian.

Sute de mii de barili de petrol rusesc se îndreaptă către Cuba, potrivit datelor de monitorizare maritimă, în timp ce insula comunistă se confruntă cu pene de curent pe fondul blocadei economice americane, iar Donald Trump amenință că va prelua controlul asupra acesteia.

Petrolierul rusesc sancționat Anatoly Kolodkin a încărcat 730.000 de barili de țiței în portul rus Primorsk pe 8 martie, iar miercuri, la ora 16:00 GMT, se afla în estul Oceanului Atlantic, îndreptându-se spre Cuba, potrivit companiei de analiză maritimă Kpler.

Datele arată că nava sub pavilion rusesc, deținută de compania de stat Sovcomflot, este programată să descarce încărcătura la terminalul petrolier Matanzas, în nordul insulei, în jurul datei de 23 martie.

Trump a declarat luni că se așteaptă să aibă „onoarea de a prelua Cuba”, susținând că poate face „orice își dorește”, în contextul negocierilor dintre SUA și Havana privind viitorul țării.

Statele Unite au încercat să intensifice presiunea asupra Cubei, adversar de lungă durată, după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie. Trump a întrerupt livrările de petrol venezuelean către Cuba și a amenințat că va impune tarife oricărei țări care vinde petrol insulei, afirmând că aceasta nu va mai primi „nici petrol, nici bani” ca urmare a acțiunilor sale.

Un alt petrolier, Sea Horse, sub pavilion Hong Kong, a încărcat aproape 200.000 de barili de motorină la sfârșitul lunii ianuarie, în largul Ciprului, de la un alt vas, potrivit datelor Kpler.

Acesta a ieșit din Marea Mediterană pe 13 februarie și de atunci a navigat spre vest peste Atlantic, reducând viteza între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie și urmând un traseu neregulat, potrivit datelor de monitorizare. Miercuri, la ora 16:30 GMT, se afla în nord-vestul Caraibelor, la aproximativ 1.500 km de coasta Cubei.

Petrolierul Anatoly Kolodkin, sub pavilion rusesc, se află pe lista navelor sancționate de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie.

Cuba nu a mai importat petrol din 9 ianuarie, când Mexicul a livrat un transport la scurt timp după înlăturarea lui Maduro. Ulterior, Mexicul a fost supus presiunilor din partea lui Trump pentru a opri aceste livrări.