Trump, despre viitorul Cubei: „Cred că pot face orice vreau cu ea”

Președintele american Donald Trump și-a înăsprit luni retorica la adresa Cubei, afirmând că se așteaptă să aibă „onoarea” de a „lua Cuba într-o formă sau alta” și sugerând că are libertatea de a acționa după cum dorește în raport cu statul vecin, relatează Reuters și dpa, citate de Agerpres.

Declarațiile vin într-un moment sensibil, în condițiile în care Washingtonul și Havana au reluat discuțiile pentru detensionarea unei relații marcate de decenii de ostilitate, ajunsă acum într-unul dintre cele mai tensionate episoade din ultimii 67 de ani, de la revoluția lui Fidel Castro.

„Cred că voi avea onoarea de a lua Cuba. Este o mare onoare. Să iau Cuba într-o formă sau alta”, a declarat Trump presei, într-un moment în care insula traversează o criză economică profundă, agravată de blocada petrolieră impusă de SUA după înlăturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro.

„Indiferent dacă o eliberez, dacă o iau, cred că pot face orice vreau cu ea. Vreţi să ştiţi adevărul”, a spus Trump jurnaliștilor, în timpul semnării unui ordin executiv în Biroul Oval.

„E o naţiune foarte slăbită în acest moment. Este o naţiune eşuată. Nu au bani, nu au petrol, nu au nimic”, a adăugat el.

Ulterior, publicația New York Times a relatat că îndepărtarea de la putere a președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel reprezintă un obiectiv central pentru SUA în cadrul negocierilor bilaterale.

Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, partea americană ar fi transmis că Diaz-Canel trebuie să plece, lăsând însă decizia finală în mâinile cubanezilor.

Autoritățile de la Havana au respins constant orice ingerință în treburile interne și au indicat că astfel de condiții pot bloca orice acord.

Miguel Diaz-Canel, în vârstă de 65 de ani, aflat la conducerea Cubei din 2018, a declarat că negocierile cu Statele Unite ar trebui să se desfășoare „în baza principiilor egalităţii şi respectului pentru sistemele politice ale ambelor ţări, suveranităţii şi autodeterminării”.

În paralel, Trump a sugerat că, după acțiunile din Venezuela și implicarea în conflictul cu Iranul, Cuba ar putea deveni următoarea țintă de interes strategic. Administrația sa a crescut presiunea economică, oprind livrările de petrol venezuelean către insulă și amenințând cu tarife statele care ar continua să alimenteze Cuba.

În aceste condiții, autoritățile cubaneze susțin că nu au mai primit petrol de trei luni, fiind nevoite să introducă măsuri severe de raționalizare a energiei. Criza a dus la pene masive de curent și la blocaje economice, culminând cu prăbușirea rețelei electrice, care a lăsat întreaga populație a insulei fără electricitate.

Duminică, la bordul Air Force One, Trump a declarat: „Vorbim cu Cuba, dar vom rezolva cu Iran înainte de Cuba”.