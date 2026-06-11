O țară a câștigat sute de milioane de dolari într-o lună, după blocarea Ormuz. Traficul naval printr-o altă rută globală crescut cu 30%

2 minute de citit Publicat la 11:35 11 Iun 2026 Modificat la 11:36 11 Iun 2026

Navă în tranzit prin Canalul Suez. Foto: Getty Images

Canalul Suez, administrat de Egipt, cunoaște în ultima perioadă o revigorare neașteptată, în contextul în care blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran constrânge responsabilii tot mai multor transporturi energetice să aleagă ruta Mării Roșii, scrie ediția africană a Business Insider.

Situația ajută guvernul de la Cairo să-și sporească resursele valutare, constată sursa citată.

Noi date de la Agenția de statistică de stat a Egiptului, CAPMAS, arată că numărul petrolierelor care traversează canalul a crescut brusc în aprilie, iar nivelul veniturilor din tranzitul navelor a atins cel mai înalt nivel de la începutul anului 2024.

529 de petroliere au tranzitat calea navigabilă în cursul lunii menționate, reprezentând o creștere de 28% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Traficul general s-a îmbunătățit și el, cu 1.182 de nave de toate tipurile care au tranzitat canalul, în creștere cu 14% față de anul precedent, potrivit Bloomberg.

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Creșterile de trafic naval raportate de Egipt vin pe fondul perturbărilor majore ale comerțului energetic global, în urma închiderii Strâmtorii Ormuz de către guvernul de la Teheran și a blocadei porturilor iraniene, instituită în replică de către Statele Unite.

Înainte să escaladeze conflictul început de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate urmau calea navigabilă îngustă care leagă Golful Persic de piețele globale.

Ulterior, marii producători de resurse energetice bazate pe hidrocarburi au fost nevoiți să caute rute alternative.

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Schimbarea rutelor de transport maritim începe să se vadă în finanțele Egiptului.

Veniturile generate de Canalul Suez au ajuns la 419 milioane de dolari în aprilie.

Este o creștere de 27% față de anul precedent și reprezintă cea mai puternică performanță lunară de când rebelii pro-iranieni Houthi din Yemen și-au intensificat atacurile asupra transportului maritim comercial din Marea Roșie, la începutul anului 2024.

Canalul Suez rămâne un pilon crucial al economiei Egiptului, alături de turism, remitențe și exporturi de gaze naturale.

Pe de altă parte, autoritățile de la Cairo estimează că insecuritatea de pe Marea Roșie a costat țara cel puțin 9 miliarde de dolari, sub formă de pierderi de venituri în ultimii doi ani.

Traficul prin Canalul Suez, încă departe de potențial

În ciuda redresării recente, activitatea pe canal rămâne mult sub recordurile istorice.

Datele CAPMAS arată că peste 2.300 de nave au traversat Canalul Suez în aprilie 2023, aproape dublu față de volumul actual.

Analiștii estimează că o redresare completă ar oferi un impuls economic semnificativ pentru Egipt, contribuind la reducerea deficitului de cont curent și la consolidarea rezervelor valutare, într-un moment în care țara continuă să se confrunte cu presiuni financiare externe.

Deocamdată, însă, turbulențele care remodelează rutele energetice globale oferă Egiptului doar rază de speranță economică, conchide publicația citată.