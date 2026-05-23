Trump și-a adunat echipa la Casa Albă pentru decizia finală în Iran: „Fie un acord bun, fie îi arunc în aer”

MAE iranian: „Tendința din această săptămână a fost spre o reducere a neînțelegerilor”Publicat acum 26 minute
Iranul afirmă că s-a înregistrat „o reducere a neînțelegerilor”. Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian a făcut, de asemenea, declarații publice cu privire la negocieri, scrie SkyNews.
Agenția de știri Reuters relatează că Esmail Baghaei a declarat într-un comunicat că „tendința din această săptămână a fost spre o reducere a neînțelegerilor, dar există încă aspecte care trebuie discutate prin intermediul mediatorilor”.
„Va trebui să așteptăm și să vedem cum se va rezolva situația în următoarele trei sau patru zile”, a mai spus Baghaei.
Televiziunea de stat iraniană l-a citat pe Baghaei spunând că ultimul proiect de acord oferă un „cadru”, adăugând că „vrem ca acesta să includă principalele aspecte necesare pentru încheierea războiului impus și alte chestiuni de importanță esențială pentru noi”.
„Apoi, într-un interval de timp rezonabil, între 30 și 60 de zile, se vor discuta detaliile și, în cele din urmă, se va ajunge la un acord final”, mai spune el.
Axios: SUA și Iranul sunt „pe punctul de a încheia un acord pentru a pune capăt conflictului”Publicat acum 41 minute
SUA și Iranul sunt pe punctul de a încheia un acord pentru a pune capăt conflictului, diferențele rămase referindu-se la „formularea” unor puncte, a declarat sâmbătă un oficial american la curent cu negocierile, potrivit Axios.
Declarația reprezintă una dintre cele mai puternice semnale de până acum că acest conflict, care durează de aproape trei luni, s-ar putea apropia de final. Oficialul a subliniat că Președintele Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la acord.
Un acord pentru încetarea conflictului cu Iranul se află în faza de „finisare”, potrivit unui oficial din domeniul securității din Pakistan care a sprijinit negocierile dintre SUA și Teheran.
„Se pune la punct un memorandum de înțelegere”, a declarat oficialul pentru Reuters, referindu-se la un „Memorandum of Understanding” (n.r. - Memorandum de Înțelegere).
Președintele Trump va avea sâmbătă o convorbire telefonică cu aliații din Golf privind stadiul negocierilor, urmând să se întâlnească ulterior cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
Președintele Trump a declarat că cele două părți „se apropie mult”, în timp ce continuă să lanseze amenințări, a raportat CBS News.
„Voi semna doar un acord prin care obținem tot ce ne dorim”, a spus el.