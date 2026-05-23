Trump și-a adunat echipa la Casa Albă pentru decizia finală în Iran: „Fie un acord bun, fie îi arunc în aer”

Iranul afirmă că s-a înregistrat „o reducere a neînțelegerilor”. Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian a făcut, de asemenea, declarații publice cu privire la negocieri, scrie SkyNews.

Agenția de știri Reuters relatează că Esmail Baghaei a declarat într-un comunicat că „tendința din această săptămână a fost spre o reducere a neînțelegerilor, dar există încă aspecte care trebuie discutate prin intermediul mediatorilor”.

„Va trebui să așteptăm și să vedem cum se va rezolva situația în următoarele trei sau patru zile”, a mai spus Baghaei.

Televiziunea de stat iraniană l-a citat pe Baghaei spunând că ultimul proiect de acord oferă un „cadru”, adăugând că „vrem ca acesta să includă principalele aspecte necesare pentru încheierea războiului impus și alte chestiuni de importanță esențială pentru noi”.

„Apoi, într-un interval de timp rezonabil, între 30 și 60 de zile, se vor discuta detaliile și, în cele din urmă, se va ajunge la un acord final”, mai spune el.