Programul tramvaielor 1 și 10 va fi prelungit pentru concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională

1 minut de citit Publicat la 19:25 23 Mai 2026 Modificat la 19:25 23 Mai 2026

Tramvaiele 1 şi 10 vor circula, sâmbătă, până la miezul nopţii pentru a asigura transportul spectatorilor de la concertul artistului Max Korzh, a anunţat Constantin Tobescu, şeful Serviciului Comunicare din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB), potrivit Agerpres.

„Pentru asigurarea transportului spectatorilor de la concertul artistului Max Korzh, din această seară, STB va prelungi programul de circulaţie pentru liniile 1 şi 10 până la ora 0:00. Totodată, recomandăm publicului călător să utilizeze şi liniile de noapte din preajma Arenei Naţionale, anume: N1, N10, N102, N104, şi N109”, a precizat Tobescu.

Astfel, N1 circulă în zona Romprim - Vatra Luminoasă - Bucur Obor - Bd. Banu Manta - Răzoare - Romprim; N10 (Romprim - Răzoare - Bd. Banu Manta - Bucur Obor - Vatra Luminoasă - Romprim); N102 (Piaţa Unirii 2 - Pantelimon); N104 (Piaţa Unirii 4 - Parc Teilor; N109 - (Piaţa Unirii 2 - M Republica).

STB a anunţat vineri şi restricţionarea traficul rutier pe Bd. Basarabia, începând cu ora 15:00, pe tronsonul cuprins între Bd. Chişinău şi Câmpia Libertăţii, respectiv pe Bd. Pierre de Coubertain, pentru concertul Max Korzh de pe Arena Naţională.

Astfel, liniile 69, 85, 90, 104, 143, 640 şi linia de noapte N109 vor circula pe trasee modificate.

De asemenea, staţia „Piaţa Hurmuzachi”, amplasată pe Bd. Basarabia, sens Calea Călăraşilor, se va reloca temporar în ziua concertului pe Calea Călăraşilor, după intersecţia cu Şos. Mihai Bravu, pentru liniile 640 şi N109.

Rapperul belarus Max Korzh a ajuns sâmbătă după-amiaza pe Arena Naţională pentru repetiţiile înaintea concertului la care sunt aşteptaţi aproape 50.000 de oameni.

Grupurile de fani au fost escortate de Jandarmeria Română pe străzile din Bucureşti, unde au pregătit momente speciale. Cu câteva ore înainte de show-ul controversatului artist, reprezentanţii Clubului de motocicliști Gremium au respins într-un comunicat acuzațiile privind legături cu extremismul sau susținerea unor conflicte militare, după conflictul cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei.