Alertă în București: Max Korzh a ajuns pe Arena Naţională. Zeci de mii de fani sunt supravegheați cu drone și elicoptere

Rapperul belarus Max Korzh a ajuns sâmbătă după-amiaza pe Arena Naţională pentru repetiţiile înaintea concertului la care sunt aşteptaţi aproape 50.000 de oameni. Accesul pe stadion s-a făcut începând cu ora 16:00, iar grupurile de fani au fost escortate de Jandarmeria Română pe străzile din Bucureşti, unde au pregătit momente speciale. Cu câteva ore înainte de show-ul controversatului artist, reprezentanţii Clubului de motocicliști Gremium au respins într-un comunicat acuzațiile privind legături cu extremismul sau susținerea unor conflicte militare, după conflictul cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei.

Biletele pentru concertul lui Max Korzh s-au epuizat în doar cinci zile, iar evenimentul a atras fani din peste 50 de țări, inclusiv Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia. Autoritățile de la Bucureşti au anunțat măsuri speciale de securitate, de teama unor provocări ale Rusiei, dar şi în urma conflictelor care s-au înregistrat înainte de show-ul mult aşteptat.

Sute de fani străini de-ai rapperului Max Korzh s-au adunat azi, înainte de ora 15:00, în Piaţa Iancului din Bucureşti, de unde au pornit în marş spre Arena Naţională. La sol, ei au fost escortaţi de Jandarmeria Capitalei, iar din aer, au fost supravegheaţi de un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. La fiecare 10 minute, fanii s-au oprit pe bulevard ca să facă un moment artistic special: au cântat şi au dansat.

Măsuri de securitate la Arena Naţională: drone, echipe ecvestre şi canine

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi, a declarat sâmbătă că fani din peste 50 de ţări sunt aşteptaţi la concert, iar autorităţile au luat toate măsurile de securitate în jurul stadionului.



"În mai puţin de o oră, Arena Naţională va primi peste 42.000 de participanţi la concertul artistului Max Korzh. Structurile MAI au dispus măsuri integrate de ordine publică pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a tuturor participanţilor. Specificitatea acestui eveniment constă în caracterul său internaţional, fiind prezenţi participanţi din peste 50 de state. Jandarmeria şi Poliţia au organizat acţiuni preventive încă de zilele trecute, în cele mai importante puncte din Capitală. Au fost realizate materiale informative cu recomandări în mai multe limbi, postate pe canalele instituţionale", a explicat Ana Maria Burchi.



La faţa locului, sunt prezente echipaje ecvestre ale Jandarmeriei pentru intervenţie, dar şi câini specializaţi în detectarea materialelor explozive şi a substanţelor interzise.



De asemenea, la punctele de control-acces au fost amplasate echipamente tehnice pentru identificarea şi scanarea datelor biometrice.



În plus, drone şi un elicopter vor monitoriza din aer punctele de acces.

Aproape 10.000 de jandarmi, polițiști și agenți ai serviciilor de informații vor fi mobilizați în cursul zilei de sâmbătă în zona Arenei Naționale, inclusiv echipe în civil, în cadrul unui dispozitiv fără precedent în ultimele decenii.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, le-a cerut forţelor de ordine să fie pregatite pentru orice situatie. Predoiu a participat vineri la şedinta operativă în care a fost planificat dispozitivul de securitate.

Mesajul Clubului de motociclişti Gremium, după conflictului cu fanii ucraineni

În această după-amiază, reprezentanţii clubului de motocicliști Gremium MC Praetorians au transmis un răspuns oficial după bătaia din Centrul Vechi al Capitalei. Aceştia susţin că au fost provocați și agresați fizic de grupul de ucraineni și că au reacționat doar ca să se apere.

"În primul rând, suntem un club de motocicliști format din oameni care aleg un stil de viață liber, bazat pe fraternitate, respect și pasiunea pentru motociclism. Ne petrecem timpul în cercuri restrânse, în Club House-urile și locațiile pe care le frecventăm constant. Locația din Centrul Vechi unde a avut loc incidentul aparține unui prieten apropiat și reprezintă un loc în care ne petrecem frecvent timpul și unde ne simțim ca acasă.

Din imaginile apărute public se poate observa clar faptul că membrii noștri nu au urmărit provocarea unui conflict fizic. Tensiunile au escaladat în urma unor provocări și agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane, iar reacțiile ulterioare au avut loc în contextul unui instinct firesc de autoapărare.

Considerăm că orice om are dreptul de a reacționa atunci când simte că integritatea corporală sau chiar viața îi este pusă în pericol. Nimeni nu își dorește violență, însă există situații-limită în care reacția de apărare devine una instinctivă.

Totodată, respingem ferm încercările de a asocia clubul nostru cu orice formă de extremism, ideologie politică sau susținere a vreunui conflict militar. Nu avem afinități politice și nu susținem războaie sau acte de ură împotriva niciunei naționalități.

Regretăm situația creată și faptul că un incident spontan este prezentat într-o manieră care încearcă să transforme un grup de motocicliști într-un pericol public. Cei care ne cunosc știu foarte bine că suntem oameni care își trăiesc viața după propriile principii, respectând libertatea celorlalți și evitând conflictele inutile (...)", au transmis cei de la Gremium MC Praetorians într-o postare pe contul lor oficial de Facebook.

Interzis în ţara natală şi în Rusia, Max Korzh este un artist care a devenit cunoscut pentru concertele sale de amploare, organizate pe stadioane din Europa de Est și din spațiul ex-sovietic. În ultimii ani, show-urile sale au adunat zeci de mii de oameni în orașe precum Varșovia, Kiev, Minsk, Moscova și Odesa.

Restricții de trafic pentru concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională

În ziua concertului, vor fi restricții de trafic în ziua Arenei Naționale. Astfel, traficul rutier se va închide progresiv, după cum urmează:

Bd. Basarabia, începând cu ora 14:00, progresiv între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv străzile care acced, astfel: sensul de mers dinspre Bd. Chișinău către Piața Hurmuzachi, începând cu ora 14:00, ambele benzi de circulație; sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bd. Chișinău, ambele benzi de circulație;

Str. Maior Coravu, începând cu ora 14:00 până după terminarea concertului;

Bd. Pierre de Coubertin, începând cu ora 08:00 până după terminarea concertului, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion;

Str. Tony Bulandra, începând cu ora 14:00, gradual până după terminarea concertului.

Organizatorii au spus despre concertul lui Max Korzh că va fi "unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026".