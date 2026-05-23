SpaceX vrea să pună un miliardar la conducerea primului zbor cu echipaj uman spre Marte

1 minut de citit Publicat la 16:37 23 Mai 2026 Modificat la 16:37 23 Mai 2026

Racheta SpaceX. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, a dezvăluit joi omul care va conduce prima misiune cu echipaj uman a SpaceX pe Marte. Conform publicației Gizmodo, prezentatorii transmisiunii live a companiei au anunțat că miliardarul cripto Chun Wang a fost ales să conducă primul zbor interplanetar cu echipaj uman din istorie, scrie publicația Futurism.

La prima vedere, Wang ar putea părea un candidat improbabil pentru o sarcină atât de monumentală. Dezvoltator de software care a abandonat facultatea, Wang și-a făcut averea dezvoltând unul dintre primele și cele mai de succes pool-uri de minare Bitcoin din China, îmbogățindu-se chiar înainte ca guvernul chinez să închidă toate acele chestiuni cripto în 2021.

Totuși, CV-ul său include un alt zbor spațial, misiunea Fram2 a SpaceX din aprilie 2025, pe care a finanțat-o personal pentru a-și asigura un loc de lider al misiunii. Deși presa a făcut din acea scurtă călătorie un spectacol, Christopher Combs, decan asociat de cercetare la Colegiul de Inginerie și Design Integrat Klesse al Universității din Texas, a descris-o ca fiind „un truc superior, dar nu tocmai o piatră de hotar revoluționară”.

Călătoria pe Marte, care ar dura până la doi ani, ar reprezenta o provocare mult mai mare pentru mintea și corpul miliardarului, deși Wang pare destul de entuziast în această privință.

„Pot să mă uit la harta de zbor din avion de la decolare până la aterizare, așa că eu cred că o să-mi placă călătoria”, le-a spus Wang telespectatorilor joi.

Nu se știe cine altcineva va face călătoria pe Marte alături de Wang și dacă o finanțează sau nu. În orice caz, perspectiva ca un miliardar să se „catapulteze” în mod intenționat la aproximativ 225 de milioane de kilometri de Pământ a stârnit discuții pe rețelele sociale.

„Este prima dată când susțin 100% o decizie luată de SpaceX. Sper să lanseze foarte curând”, a scris jurnalistul David Perry pe Bluesky.

Scriitoarea Dara Moskowitz Grumdahl a glumit că este un „început grozav”. „Dar cred că toți miliardarii din domeniul cripto ar trebui să plece, este important și va aduce speranță Americii”, a scris ea.