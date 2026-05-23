Un student a oprit trenurile de mare viteză din Taiwan doar cu un laptop și două radiouri

Un student în vârstă de 23 de ani din Taiwan este anchetat după ce ar fi reușit să perturbe sistemul feroviar de mare viteză al țării folosind un laptop și câteva dispozitive radio. Incidentul a afectat patru trenuri și a provocat întârzieri de aproape o oră pe mai multe linii, potrivit publicației Taipei Times, citată de Futurism.

Tânărul, identificat doar prin numele de familie Lin, este acuzat că a trimis un semnal de alarmă către centrul de control al companiei Taiwan High Speed Rail (THSRC), ceea ce a dus la oprirea circulației și declanșarea unei investigații.

Conform informațiilor apărute în presa locală, studentul a folosit un echipament SDR (Software-Defined Radio), un dispozitiv care poate recepționa și transmite semnale radio cu ajutorul unui program informatic. Acesta ar fi monitorizat canalele de comunicații ale sistemului feroviar și, după analizarea datelor interceptate, ar fi reușit să descifreze codurile folosite de rețea.

A trecut de șapte niveluri de verificare

Ulterior, Lin ar fi transmis propriile semnale către sistem, după ce a trecut de șapte niveluri de verificare.

Totuși, cazul a scos la iveală și probleme de securitate ale infrastructurii feroviare. Potrivit Tom’s Hardware, autoritățile nu schimbaseră cheile criptografice ale sistemului de aproape 19 ani.

Incidentul a stârnit reacții și în zona politică. Politicianul taiwanez Ho Shin-chun a ridicat problema securității infrastructurii de transport în cadrul unei ședințe a Comitetului pentru Transporturi.

„Dacă un student a putut sparge un sistem atât de sofisticat precum cel al trenurilor de mare viteză, ce s-ar întâmpla dacă același lucru s-ar petrece și în sistemul Taiwan Railway Corp?”, a întrebat acesta.

Studentul a fost arestat la mai bine de trei săptămâni după incident

Reprezentanții Taiwan Transportation Safety Board, agenția independentă care investighează incidentele din transporturi, au declarat că nu au fost informați despre caz.

Studentul a fost arestat la mai bine de trei săptămâni după incident, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă a avut complici. În apărarea sa, Lin a susținut că avea dispozitivul radio în buzunar și că a apăsat accidental butonul de transmitere.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă până la zece ani de închisoare.