Elon Musk pregătește cea mai mare listare din istorie. Planul uriaș pentru colonizarea planetei Marte

Publicat la 15:00 23 Mai 2026 Modificat la 15:00 23 Mai 2026

Compania ar putea fi evaluată între 1.750 și 2.000 de miliarde de dolari. Foto: Profimedia Images

Pregătirile pentru al 12-lea test al rachetei Starship sunt în plină desfășurare la baza SpaceX din Texas. Dacă misiunea va reuși, compania lui Elon Musk va face încă un pas important spre obiectivul său declarat: colonizarea planetei Marte. În paralel, pe Wall Street se pregătește ceea ce ar putea deveni cea mai mare listare bursieră din istorie, potrivit The Telegraph.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, SpaceX ar urma să anunțe în curând planurile pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania între 1.750 și 2.000 de miliarde de dolari. Elon Musk ar încerca să atragă până la 75 de miliarde de dolari, de aproape trei ori mai mult decât recordul deținut până acum de gigantul petrolier Saudi Aramco.

Compania era evaluată recent la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari, după fuziunea cu xAI, proiectul de inteligență artificială al lui Musk.

Elon Musk ar putea primi până la 260 de milioane de acțiuni ale companiei

Documentele pregătite pentru listare ar urma să includă și obiectivele uriașe pe care SpaceX și le-a propus pentru următoarele decenii. Printre acestea se numără construirea unei colonii cu un milion de locuitori pe Marte, dezvoltarea unei rețele spațiale uriașe de centre de date și atingerea unei valori totale de 7.500 de miliarde de dolari.

Dacă aceste ținte vor fi atinse, Elon Musk ar putea primi până la 260 de milioane de acțiuni ale companiei. Specialiștii estimează că acestea i-ar putea aduce beneficii evaluate între 500 de miliarde și 1.000 de miliarde de dolari.

Eric Hoffman, de la Farient Advisors, a declarat că „este sigur să spunem că valoarea s-ar putea situa undeva între 500 de miliarde și 1 trilion de dolari”, însă a subliniat că „dificultatea acestor obiective este fără precedent”.

1.000 de nave, fiecare cu 1.000 de oameni

El a explicat că atingerea țintei privind colonia de pe Marte ar presupune „trimiterea a 1.000 de nave, fiecare transportând 1.000 de oameni”, într-o călătorie care ar dura aproximativ un an.

SpaceX susține pe site-ul său oficial că viitorul oraș autonom de pe Marte va necesita „milioane de tone de încărcătură” transportate pe planeta roșie. Compania estimează că vor fi necesare peste zece lansări Starship pe zi într-o fereastră orbitală care apare o dată la doi ani.

Planurile companiei prevăd, de asemenea, mii de zboruri către Marte pentru transportul echipamentelor și al echipajelor. Primele misiuni de explorare ar putea începe în jurul anului 2030.

SpaceX pregătește investiții uriașe și pe Pământ

Nu toate testele SpaceX au fost însă un succes. Din cele 11 lansări de probă efectuate până acum, cinci s-au încheiat cu eșecuri totale sau parțiale.

În paralel cu ambițiile pentru Marte, SpaceX pregătește investiții uriașe și pe Pământ. Compania intenționează să construiască o fabrică gigantă de cipuri, evaluată la aproximativ 119 miliarde de dolari, și are opțiunea de a cumpăra Cursor, o companie de inteligență artificială specializată în programare, pentru până la 60 de miliarde de dolari.

Programul Starship este estimat la aproximativ 15 miliarde de dolari, iar dezvoltarea rețelei Starlink implică alte investiții de ordinul miliardelor.

Elon Musk a declarat și că SpaceX vrea să lanseze până la un milion de sateliți care să formeze un centru global de date bazat pe inteligență artificială. Analiștii de la Moffett Nathanson estimează că un astfel de proiect ar putea costa până la 5.000 de miliarde de dolari anual.

Aproximativ 30% din ofertă ar putea fi rezervată investitorilor individuali

Listarea SpaceX ar putea atrage un interes uriaș din partea investitorilor de retail, în special a fanilor lui Elon Musk. Aproximativ 30% din ofertă ar putea fi rezervată investitorilor individuali, un procent neobișnuit de mare pentru o ofertă publică de asemenea dimensiuni.

Totuși, există și avertismente. Mai multe fonduri mari de pensii din SUA au atras atenția că structura companiei îi oferă lui Musk un nivel „extrem” de control și face aproape imposibilă îndepărtarea sa de la conducere.

Reprezentanții grupului Ekō au declarat că „Musk nu poate fi tras la răspundere, nu poate fi concediat și nu are limite privind pachetele salariale de ordinul trilioanelor de dolari”.

La rândul său, Gordon Johnson, fondatorul GLJ Research, a afirmat că este „cea mai agresiv evaluată mega-listare din istoria modernă a piețelor” și că structura companiei este „printre cele mai dezechilibrate în favoarea fondatorului”.