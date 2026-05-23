SpaceX a lansat racheta Starship V3, cea mai mare și mai performantă de până acum. Ce incidente s-au înregistrat

2 minute de citit Publicat la 14:46 23 Mai 2026 Modificat la 14:50 23 Mai 2026

Noul propulsor SpaceX Super Heavy, modernizat, a lansat nava spațială Starship în cadrul celui de-al doisprezecelea zbor de testare. Sursa colaj foto: Getty Images

SpaceX, compania celui mai bogat om al planetei, Elon Musk, a lansat cu succes racheta Starship V3, cea mai mare și mai performantă din istorie, relatează BBC. Cel de-al doisprezecelea zbor de testare a fost amânat joi, iar fondatorul companiei a anunțat că au apărut probleme la știftul hidraulic. Unul dintre cele șase motoare ale navei a fost pierdut pe parcursul ascensiunii ascensiunii în spațiu.

Racheta Starship V3, fără echipaj uman, a decolat din Texas vineri, puțin după ora 17:30 (n.r.: sâmbătă, 00:30, ora României), la două zile după ce Elon Musk a anunțat că va lista compania la bursă, care se preconizează a fi cea mai mare din istoria Wall Street-ului. Aceasta ar putea începe luna viitoare.

Odată ajunsă în spațiu, Starship a lansat 20 de sateliți fictivi înainte de a reintra în atmosferă, iar la aproximativ o oră după lansare a amerizat în Oceanul Indian, unde a explodat conform planului. "Felicitări echipei @SpaceX pentru o lansare și aterizare epică a primei nave spațiale Starship V3! Ați marcat un gol pentru umanitate", a scris Elon Musk pe X.

› Vezi galeria foto ‹

Administratorul NASA, Jared Isaacman, i-a felicitat pe Elon Musk și echipa SpaceX.

"Cu un pas mai aproape de Lună… cu un pas mai aproape de Marte" este mesajul transmis de Jared Isaacman pe contul său de pe X.

Testul nu a fost lipsit de incidente: motoarele rachetei propulsatoare nu s-au reaprins corect, aceasta nu a putut fi recuperată și a explodat după contactul cu Oceanul Indian. De asemenea, unul dintre cele șase motoare ale navei a fost pierdut pe parcursul ascensiunii ascensiunii în spațiu.

Acesta este al doisprezecelea zbor de testare al rachetei pe care Elon Musk o construiește pentru a duce oameni pe Lună și apoi pe Marte într-o bună zi.

SpaceX nu produce doar rachete, ci deține și un serviciu de internet prin satelit numit "Starlink", precum și firmă de inteligență artificială xAI.