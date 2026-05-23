O caravană medicală a ajuns în sate izolate din Delta Dunării. Alexandru Rogobete: Peste 145 de pacienți, consultați gratuit de medici

Înscrierile pentru consultații s-au făcut prin intermediul asistentelor comunitare din localitate. Sursa colaj foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că o caravană medicală a ajuns wekendul acesta în sate izolate din Delta Dunării. Proiectul este prof. univ. dr Dorel Săndesc, iar la inițiativă au luat parte peste 25 de medici voluntari din mai multe specialități, alături de profesori universitari, medici primari și specialiști, rezidenți, kinetoterapeuți, asistenți medicali și studenți. "Asta înseamnă medicina care ajunge la oameni. Asta înseamnă grijă reală pentru pacient. Avem nevoie de mai multe caravane medicale", a precizat Alexandru Rogobete, care a fost prezent la acţiunea de azi.

Locuitorii comunei Crișan, situată în inima Deltei Dunării pe brațul Sulina, beneficiază astăzi, în mod gratuit, de consultații și investigații medicale în cadrul unei noi ediții a Caravanei Medicale. Acțiunea are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale pentru oamenii din Delta Dunării, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în a ajunge la unități medicale din municipiu sau din alte localități.

"Astăzi am avut bucuria și onoarea de a participa la o caravană medicală organizată în zone izolate din Delta Dunării de Asociația pentru ATI din Timișoara, condusă de profesorul Săndesc, alături de peste 25 de medici voluntari din multiple specialități", a scris Alexandru Rogobete într-o postare făcută pe contul său de Facebook.

Ulterior, fostul ministru al Sănătăţii a mai făcut următoarele precizări: "La această inițiativă au participat cadre medicale din diverse domenii – profesori universitari, medici primari, medici specialiști, rezidenți, kinetoterapeuți, asistenți medicali și chiar studenți – care au ales să își ofere timpul, energia și expertiza pentru a ajunge acolo unde accesul la servicii medicale este dificil.

În acest weekend, peste 145 de pacienți au beneficiat gratuit de screening medical, analize, consultații oftalmologice, ecografii abdominale și cardiace, investigații de bază și evaluări medicale făcute cu profesionalism, răbdare și suflet. Asta înseamnă medicina care ajunge la oameni. Asta înseamnă grijă reală pentru pacient".

În urma acţiunii din localităţile izolate din Delta Dunării, Alexandru Rogobete a vorbit despre importanța extinderii accesului la servicii medicale în zonele izolate și despre rolul esențial al prevenției și al screeningului în salvarea de vieți. Acesta a subliniat nevoia ca sistemul de sănătate să ajungă mai aproape de oameni, prin acțiuni concrete și prin implicare directă în comunități vulnerabile.

"Când am fost ministrul Sănătății, am susținut și promovat decontarea serviciilor medicale realizate prin caravane în zone izolate, pentru că accesul la sănătate nu trebuie să depindă de distanță, de șansă sau de locul în care te-ai născut. Diagnosticul pus la timp poate schimba sau chiar salva o viață.

Astăzi am văzut din nou cât de important este să mergem noi către oameni atunci când oamenilor le este greu să ajungă la noi. Am întâlnit oameni simpli, buni, autentici. Oameni care ne-au privit sincer și care ne-au strâns mâna cu căldură. Iar unele strângeri de mână spun mai mult decât multe discursuri. Nu au fost gesturi diplomatice sau formale. Au fost gesturi umane. Din suflet.

Avem nevoie de mai multe caravane medicale. Mai mult screening. Mai multă prevenție. Mai multă apropiere de oameni. Pentru că încrederea în sistemul de sănătate se recâștigă prin fapte. Prin prezență. Prin grijă. Încrederea ne face bine.", a mai menţionat fostul ministru al Sănătăţii în postarea de pe Facebook.