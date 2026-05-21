UE pune condiţii Ucrainei pentru creditul uriaş de 90 de miliarde de euro. Zelenski trebuie să facă o reformă prost văzută de ucraineni

2 minute de citit Publicat la 14:30 21 Mai 2026 Modificat la 14:30 21 Mai 2026

UE va condiționa o parte dintr-un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Kievului de îmbunătățirea finanțelor Ucrainei, sporind presiunea asupra țării pentru a continua cu o serie de reforme sensibile din punct de vedere politic cărora le-a rezistat până acum, notează Kiev Independent.

Kievul va trebui să își îmbunătățească colectarea veniturilor și eficiența cu care cheltuiește banii, a declarat Comisia Europeană într-un comunicat de presă din 20 mai, dacă dorește să acceseze peste 8 miliarde de dolari din împrumut.

Anunţul reflectă cererile nepopulare ale Fondului Monetar Internațional, pe care parlamentul țării le-a implementat lent, în unele cazuri nerespectând complet termenele limită.

Reformele cerute Kievului

Pentru a primi prima tranșă a împrumutului, Kievul va trebui să ia măsuri pentru impozitarea veniturilor obținute pe platforme digitale, cum ar fi Uber, să adopte strategii sectoriale pentru investițiile publice și să își actualizeze codul vamal, a precizat Comisia în declarație.

Dacă va avea succes, Kievul se poate aștepta la un prim pachet de 3,2 miliarde de euro (3,7 miliarde de dolari) în iunie anul acesta, se arată în declarație. Tranșa face parte dintr-o asistență microfinanciară de 8,35 miliarde de dolari.

La sfârșitul anului trecut, țările europene au convenit asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro (104 miliarde de dolari) acordat Ucrainei, care este destinat să acopere două treimi din nevoile Ucrainei în 2026 și 2027. Ucraina se bazează pe injecții continue de numerar străin pentru a-și finanța armata și a menține statul pe linia de plutire.

În timp ce ajutorul anterior din partea UE a fost condiţionat de o aliniere mai strânsă a Ucrainei la standardele europene privind corupția și statul de drept, cele mai recente condiții adaugă, de asemenea, presiune asupra Kievului pentru a progresa în atingerea obiectivelor FMI de a elimina din umbră economia și de a-și îmbunătăți capacitatea de a strânge venituri pe plan intern.

Însă țara s-a străduit să implementeze patru noi taxe necesare ca parte a împrumutului de 8 miliarde de dolari acordat de FMI țării, deoarece parlamentarii evită să fie asociați cu schimbările toxice din punct de vedere politic. Rămâne neclar dacă legarea reformelor de noul ajutor al UE va oferi Kievului un stimulent suficient pentru a le avansa.

Progresul Kievului în ceea ce privește o listă lungă de reforme cerute de UE din 2024 a încetinit semnificativ anul trecut, Ucraina ratând aproximativ 20 de termene limită privind modificările necesare.

Ucraine, restantă la reforme

Drept urmare, UE a reținut miliarde de euro legate de reforme. Deși au fost adoptate câteva măsuri și au fost deblocate o parte din finanțare, există încă o lungă restanță cu reformele suplimentare.

De asemenea, Kievul a ratat termenele limită privind reformele legate de un acord de împrumut de 8,1 miliarde de dolari cu FMI.

Deși fiecare reformă are propriile motive de întârziere, o criză de comunicare între guvern și parlament, lipsa voinței politice de a impune schimbările și natura general dificilă a realizării reformelor în timp de război au fost toate invocate ca motive ale încetinirii.

În ceea ce privește o reformă deosebit de controversată, Ucraina a reușit chiar să convingă FMI să amâne o nouă taxă pe contractorii independenți, argumentând că măsura nu era fezabilă din punct de vedere politic în timpul reuniunilor de primăvară ale FMI de la Washington, D.C., luna trecută.

A fost a doua oară când FMI și-a slăbit cerințele privind programul său de împrumuturi după o solicitare din partea Kievului.