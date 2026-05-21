Cei mai mari șahiști ai lumii joacă la București, în cadrul Grand Chess Tour

Bucureștiul este, în această perioadă, capitala mondială a șahului. Între 14 și 23 mai, Muzeul Băncii Naționale a României găzduiește Super Chess Classic România 2026, unul dintre cele mai prestigioase turnee de șah clasic din lume și etapă oficială a circuitului internațional Grand Chess Tour.

Evenimentul a fost inaugurat vineri, 15 mai, într-un cadru cu o puternică încărcătură istorică și simbolică, Palatul Băncii Naționale a României, unul dintre cele mai elegante monumente arhitecturale ale Capitalei. Evenimentul a fost transmis și la Antena 3 CNN.

Timp de zece zile, publicul are ocazia să urmărească dueluri spectaculoase între 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii, într-o competiție care reunește atât campioni consacrați, cât și noua generație de superstaruri ale sportului minții.

Printre invitații speciali se află și legendarul Garry Kasparov, care revine în România pentru această ediție a turneului. Kasparov este fondatorul circuitului Grand Chess Tour, lansat în 2015 și considerat astăzi unul dintre cele mai importante repere ale șahului profesionist internațional.

De-a lungul anilor, Grand Chess Tour a reunit cei mai mari maeștri ai lumii în competiții organizate pe mai multe continente, iar România ocupă un loc special în istoria acestui circuit. Din 2019, Bucureștiul găzduiește una dintre cele mai importante etape ale competiției, consolidându-și statutul de capitală regională a șahului de elită.

Evenimentul demonstrează că pasiunea pentru șah face parte din identitatea culturală și sportivă a României. În decorul impresionant al Palatului BNR, unde istoria, cultura și excelența se întâlnesc firesc, șahul este celebrat la cel mai înalt nivel internațional.

Accesul publicului la competiție este gratuit, însă se face pe bază de invitație solicitată online. Super Chess Classic România 2026 promite nu doar partide spectaculoase, ci și momente care pot intra în istoria șahului mondial.